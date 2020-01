Solskjaer explique pourquoi Manchester United n'a pas insisté pour Haaland

L'entraineur mancunien a donné les raisons pour lesquelles Manchester United n'est pas finalisé la piste menant à Erling Haaland.

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que devait défendre ses propres intérêts durant les négociations pour la signature d'Erling Haaland. Le coach norvégien ne regrette pas de ne pas avoir mis la main sur ce prometteur avant-centre, même si ce dernier a signé un triplé lors de sa première sortie avec le .

Old Trafford semblait une destination probable pour le joueur de 19 ans durant le mercato, mais United s'est fait devancer sur ce dossier par le club de la Ruhr. Des rumeurs ont suggéré que les Anglais avaient renoncé à ce deal pour des raisons financières. Et que la fin des pourparlers émanaient de son côté et non du joueur. Une hypothèse qu'a confirmée ce mercredi Ole Gunnar Solskjaer. "Il est important que nous fassions preuve de bon sens", a déclaré Solskjaer aux journalistes avant le match de United contre mercredi. "Il y a aussi d'autres choses quand vous signez des joueurs, et sur lesquels vous devez garder le contrôle. Vous ne pouvez pas donner le contrôle aux agents en donnant des clauses de rachat et autres".

"Beaucoup de choses ont été dites, et moi, ce que je sais, c'est qu'il était important qu'on garde le contrôle", a poursuivi l'entraineur des Red Devils. Ce dernier aurait bien aimé compter sur son jeune compatriote, mais pas à n'importe quel prix et surtout en étant maitre de ses décisions. Pour rappel, MU doit déjà faire face à l'agent de Haaland, Mino Raiola, puisque ce dernier représente également Paul Pogba. Et les relations entre le club et le sulfureux agent italo-néerlandais sont pour le moins fraiches.

Haaland est sorti du banc pour faire ses débuts à Dortmund contre et a réussi un triplé en 23 minutes. Pendant ce temps, United a perdu Marcus Rashford à cause d'une blessure et il est possible que l'international anglais soit arrêté jusqu'à la fin de la saison. Solskjaer n'a désormais plus qu'Anthony Martial et Mason Greenwood comme seules options offensives à sa disposition.