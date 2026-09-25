Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance du Bayern Munich, a affirmé ce vendredi que le club devra bouger à l'avenir pour conserver les services de sa star française, Michael Olise, précisant que le contrat du joueur court jusqu'en 2029.

Rummenigge a déclaré, dans des propos accordés au journal allemand « Abendzeitung » : « Son contrat court jusqu'en 2029. À un moment donné, le club devra s'asseoir avec lui et lui présenter une offre appropriée. »

Il a poursuivi : « C'est un joueur exceptionnel à son poste. Il y a deux joueurs très particuliers dans ce rôle, Olise et Lamine Yamal (le joueur du Barcelone). À l'heure actuelle, je dirais même que le rendement d'Olise est plus abouti. Et au passage, Olise et Harry sont les grands favoris dans ma famille, tous mes petits-enfants portent le maillot d'Olise ou de Kane. »

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À propos de la controverse suscitée autour de la personnalité d'Olise et de sa réticence à accorder des interviews aux médias, la légende du Bayern Munich a affirmé : « Je préfère qu'un joueur donne le meilleur de lui-même dans son vrai travail, sur le terrain, plutôt que d'apparaître dans les interviews. »

Il a ajouté : « De mon point de vue, certains médias ont transformé cette affaire en campagne. Et pour autant que je sache, il n'existe aucune obligation contractuelle qui l'oblige à accorder de longues interviews. »

Le joueur français avait récemment fait l'objet de quelques critiques, en raison de ce qui semblait être une réticence de sa part à s'exprimer devant les médias.







