Révolution attendue dans le onze du Barça après la trêve internationale : Hamza sous les projecteurs

L'entraîneur allemand de Barcelone, Hansi Flick, est conscient qu'un calendrier extrêmement chargé attend son équipe, et qu'il aura besoin de tous ses joueurs à pleine disposition, en particulier ceux dont l'impact a été jusqu'ici moindre.

Selon le journal catalan « Sport », Flick est clair dans sa conviction : les grands titres cette saison ne se décident pas avec seulement onze joueurs titulaires, mais en préservant le rythme compétitif d'un effectif complet et prêt.

C'est dans cet esprit que l'entraîneur allemand a adressé un message clair au vestiaire blaugrana : rechargez vos batteries et profitez de la trêve, mais revenez pleinement concentrés, et que tout le monde soit prêt, car la rotation arrive.

À lire également

Jesus sur la crise de Ronaldo : ce qui se passe ne nous divisera pas, et mon intérêt pour lui est nul

Officiel : Messi fait son retour dans le football espagnol

Quant au groupe de joueurs restés à la Cité sportive du Barça, après neuf jours de repos total pour récupérer de l'énergie, les consignes ne se sont pas limitées au seul repos. Le staff technique a mis en place des plans spécifiques de travail individuel, afin de garantir qu'ils conservent la même fraîcheur et la même forme physique que leurs coéquipiers, qui ont disputé des minutes épuisantes avec leurs sélections.

Cette longue trêve était inhabituelle, et l'objectif des préparateurs physiques, dirigés par Benjamin Kugel, était que ces joueurs ne sentent pas, à leur retour, qu'ils avaient passé de longues journées sans entraînements collectifs.

Tout tourne autour du calendrier chargé qui attend Barcelone. Un rythme effréné de deux matchs par semaine imposera à Flick de faire tourner l'effectif.

À l'horizon se profilent des échéances particulièrement difficiles, parmi lesquelles des rendez-vous européens à l'extérieur de l'envergure d'un affrontement face au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, ainsi que le déplacement compliqué pour affronter Galatasaray en Turquie, le tout en plus du grand rendez-vous attendu face au Real Madrid : le Clasico le 25 octobre prochain.

Le temps des remplaçants

En ce début de saison, certains éléments n'ont pas bénéficié d'une grande continuité, ou n'ont pas encore pris part comme titulaires aux huit matchs officiels disputés par l'équipe. Des joueurs comme Gabriel Jesus, Hamza Abdelkarim et Bryan Gil n'ont débuté aucun match comme titulaires cette saison, tandis que les minutes de joueurs ayant joué des rôles importants avec Flick lors des saisons précédentes, comme Alejandro Balde et Gavi, ont été limitées.

Flick estime qu'il est essentiel que tout le groupe soit prêt, disponible à cent pour cent, lorsque viendra le moment de descendre sur le terrain, comme cela a été le cas jusqu'à présent. Jesus, par exemple, a joué par intermittence et marqué deux buts, et il devrait figurer parmi les joueurs convoqués après la trêve, selon « Sport ».

Le cas de Bryan Gil est particulier, car il a été habitué à être absent des listes de convocation en début de saison. Flick avait lui-même bloqué le transfert du joueur à Gérone, lors du marché estival des transferts, par confiance en son potentiel, et il l'a rassuré en lui disant que sa chance viendrait tôt ou tard, surtout avec la fatigue dont souffrent de nombreux joueurs après ces semaines avec leurs sélections.

« Le virus FIFA »

Le staff technique était pleinement conscient des risques que comporte cette trêve, qu'il s'agisse de la surcharge physique ou des longs déplacements. Les pires pronostics se sont réalisés avec Raphinha, revenu blessé après sa participation avec la sélection brésilienne.

À l'approche du match contre Getafe, l'entraîneur allemand pourrait envisager de laisser le Brésilien au repos pour éviter de prendre un risque, un contretemps qui ouvre en même temps grand la porte à une titularisation pour des joueurs comme Jesus ou Hamza.

Mais la fatigue est également importante sur les ailes, puisque Lamine Yamal et Anthony Gordon ont été soumis à une forte sollicitation avec leurs sélections, de même qu'en défense, où Cubarsí, Cancelo et Xavi Espart ont joué de nombreuses minutes.

Eric García fait partie des joueurs revenus tôt, après avoir ressenti une légère gêne, de sorte qu'on verra si la décision est de gérer son cas avec prudence lui aussi.



