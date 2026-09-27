Frenkie de Jong se rapproche d'un retour aux entraînements collectifs avec le Barça, puisqu'il devrait reprendre le travail avec les joueurs non internationaux le 5 octobre, avant de rejoindre le groupe comprenant les internationaux le 8 octobre.

Avec le calendrier chargé qui attend le Barça et l'équipe de Hansi Flick, qui a entamé la saison à pleine vitesse, De Jong devra retrouver le rythme de la compétition et acquérir la condition physique nécessaire avant que l'entraîneur ne lui donne le feu vert pour un retour à la compétition.

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L'international néerlandais, âgé de 29 ans, entre dans la dernière phase du traitement conservateur qu'il a choisi pour soigner la déchirure du ligament latéral interne de son genou droit, une blessure contractée lors de la Coupe du monde.

Mais le retour à l'entraînement avec ses coéquipiers, dans une semaine, ne signifie pas que sa participation aux matchs est désormais proche. C'est même le contraire qui est attendu, car il aura naturellement besoin de deux ou trois semaines supplémentaires de préparation avant que Flick n'estime que le moment est venu pour son retour, à condition qu'aucune douleur n'apparaisse et qu'aucune rechute ne survienne.

De plus, l'enchaînement des matchs importants qui attendent le Barça ne laisse pas beaucoup de place à De Jong pour s'entraîner sur de longues périodes avec ses coéquipiers et à un rythme élevé, ce qui pourrait influer sur la date de son retour, selon le journal catalan Mundo Deportivo.

Sa situation pour le Clasico

Il est logique que De Jong poursuive le travail en solo au Barça avant de commencer à s'entraîner avec ses coéquipiers le jeudi 15 octobre, après le retour de l'équipe de son déplacement à Istanbul pour affronter Galatasaray en Ligue des champions.

Le Barça disputera son premier Clasico de la saison face au Real Madrid le dimanche 25 octobre. Le staff technique du club catalan estime qu'une participation de De Jong avant la confrontation face au Real semble difficile. Il pourrait être possible d'inscrire son nom sur la feuille de match, mais sa participation effective reste incertaine, à moins que la blessure d'un joueur ne pousse l'entraîneur à faire appel à lui, selon Mundo Deportivo.

La rencontre face à Alavés, le 1er novembre, apparaît comme une échéance plus réaliste pour le retour de De Jong à la compétition, puisqu'une semaine entière sépare ce match de celui contre le Real Madrid, sans aucune autre confrontation durant cette période, ce qui offre au joueur néerlandais la possibilité de s'entraîner quotidiennement avec ses coéquipiers, sans déplacement ni séances de récupération qui pourraient briser son rythme.



