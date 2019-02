Real Madrid - Vinicius Junior : "Messi ne fait peur à personne"

Alors qu'il sera l'un des principaux atouts madrilènes pour affronter le Barça, Vinicius Junior semble aborder le Clasico avec une confiance assumée.

"Je joue au Real Madrid, la meilleure équipe du monde. Je n'ai peur de rien !", déclarait Vinicius Junior, le 4 février dernier. En confiance, le jeune brésilien, qui s'affirme un peu plus chaque semaine comme l'un des futurs talents de demain sur les pelouses de Liga, prouvait face aux médias ibériques que son assurance ne se limitait pas au carré vert... Bien au contraire. Des propos qui avaient été très appréciés par les fans de la Maison Blanche, friants de ce genre de caractère.

S'il enchaîne les bonnes performances pour sa première saison avec le club de la capitale espagnole, Vinicius Junior devra confirmer ses progrès cette semaine, alors que se profilent deux matches cruciaux face au FC Barcelone, Champion d'Espagne en titre et leader incontesté au classement cette saison.

"C’est un joueur incroyable mais il ne fait peur à personne"

Et pour cause, c'est un Lionel Messi en pleine forme qui fera face aux protégés de Santiago Solari, lui qui a signé un triplé retentissant face à Séville (2-4) ce week-end. Un 50ème triplé en carrière ayant permis aux Catalans de maintenir leur avance sur leurs poursuivants, qui se semble toutefois pas effrayer le jeune brésilien, qui s'est, de nouveau, adonné à des déclarations pour le moins... osées.

"Messi est toujours à ce niveau. C’est un joueur incroyable mais il ne fait peur à personne. Nous sommes prêts et nous avons les meilleurs joueurs du monde », a lancé le jeune Brésilien", a ainsi déclaré Vinicius Junior aux médias espagnols ce lundi. Des propos qui ne manqueront pas d'atterir dans les oreilles du principal intéressé. Pas la meilleure des idées, tant Lionel Messi a l'habitude de performer face au club merengue.

Si le match n'a pas encore officiellement commencé, les déclarations des uns et des autres ont quant à elles lancé les hostilités, à l'image des petites provocations du défenseur blaugrana Gerard Piqué, en réponse aux plaintes de Santiago Solari concernant les 24h de récupération supplémentaires dont disposeront les protégés d'Ernesto Valverde. "En championnat, le Real Madrid avait un jour de repos en plus. Nous avons gagné 5-1. On pense d’abord au Clasico de mercredi, en Copa del Rey. Nous voulons jouer la finale, on pensera au championnat après ce match. Nous sommes à un moment clé de la saison et même si on ne pratique pas le meilleur football, on est en vie dans toutes les compétitions. On veut gagner les deux prochains matches contre le Real Madrid", avait ainsi rétorqué le Catalan.