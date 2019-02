Liga - Avant le Clasico, Piqué jongle avec les plaintes de Solari

Samedi, l'entraîneur du Real Madrid avait critiqué le calendrier de la Liga, avantageux pour le Barça selon lui, s'exposant à la réponse de Piqué.

Victorieux dans la difficulté sur la pelouse du FC Séville (2-4) grâce notamment à une performance XXL de Lionel Messi, auteur d'un triplé et d'une passe décisive pour Luis Suarez, les hommes d'Ernesto Valverde, qui caracolent en tête de la Liga depuis plusieurs mois désormais, vont bénéficier d'un léger avantage sur leurs rivaux du Real Madrid à l'approche d'une semaine prochaine qui s'annonce d'ores et déjà décisive. C'est en tout cas l'avis de Santiago Solari.

En effet, samedi, l'entraîneur du Real Madrid avait pointé du doigt le calendrier du Championnat d'Espagne, qui offre au FC Barcelone 24 heures de repos de plus aux Catalans, alors que la Maison Blanche disputera son match ce dimanche soir face à Levante (20h45).

Piqué répond à Solari, et lui glisse un petit tacle

"Cela nous semble hilarant, cela nous fait beaucoup rire (...) Le calendrier est curieux, on trouve ça très amusant. Mais comme nous n'avons pas choisi cette situation, à savoir jouer dans des conditions inégales, nous choisissons de prendre tout cela comme un défi encore plus grand", avait ainsi pesté Santiago Solari samedi, visiblement agacé par cette anomalie du calendrier, qui pourrait avoir son importance lors des prochains matches face au Barça.

Alors que se profilent deux Clasicos la semaine prochaine, mercredi en demi-finale retour de la Coupe du Roi (1-1 à l'aller), et samedi en Liga, Piqué, le défenseur central du FC Barcelone, rarement avare de déclarations vouées à mettre de l'huile sur le feu, s'est chargé de répondre à l'Argentin, non sans provocation.

"En championnat, le Real Madrid avait un jour de repos en plus. Nous avons gagné 5-1. On pense d’abord au Clasico de mercredi, en Copa del Rey. Nous voulons jouer la finale, on pensera au championnat après ce match. Nous sommes à un moment clé de la saison et même si on ne pratique pas le meilleur football, on est en vie dans toutes les compétitions. On veut gagner les deux prochains matches contre le Real Madrid", a rétorqué le Catalan. Le match est lancé.