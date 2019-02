Vinicius Jr : "Je joue pour le meilleur club au monde, je n'ai peur de rien !"

Buteur contre Alaves ce dimanche (3-0), le jeune Vinicius Junior a clamé ses ambitions avec le Real Madrid.

L’attaquant du Real Madrid Vinicius Jr n'a pas caché sa satisfaction après son but inscrit contre le Deportivo Alavés (3-0).



L'équipe de Santiago Solari se rendra au Camp Nou pour affronter le Barça en demi-finales de la Copa del Rey mercredi, à une semaine du huitième de finale aller de Ligue des champions contre l'Ajax Amsterdam.



"Je joue au Real Madrid, la meilleure équipe du monde", a déclaré le jeune attaquant brésilien. "Je n'ai peur de rien !".



"Je me sens important", a-t-il ajouté. "Mais comme tous les joueurs, je travaille pour élever le niveau de l’équipe".



"Solari m'a demandé [de jouer à gauche], Bale joue mieux de l'autre côté".



"Nous sommes meilleurs en 2019, on a travaillé dur pour arriver à ce moment. L'objectif, c'est de continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison".



"Ce fut une excellente journée, mais maintenant nous nous concentrons sur la Coupe et ce match contre le Barca".



Madrid rencontrera le club catalan pour la deuxième fois à quatre reprises cette saison. Ce sera aussi la première fois depuis le défaite 5-1 en octobre.