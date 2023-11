PSG : Kolo Muani clame son amour pour le club francilien

Depuis cet été 2023, Randal Kolo Muani est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain.

Quelques mois après avoir signé en faveur du Paris Saint-Germain, l’attaquant français, Randal Kolo Muani, parle de son amour pour la formation francilienne. Un rêve devenu réalité pour l’ailier des Bleus de la France.

Kolo Muani s’est sacrifié pour signer à Paris

Le mercato estival 2023 a été très mouvementé pour l’attaquant français. Alors que le Paris Saint-Germain était menacé par un probable départ de Kylian Mbappé après sa décision de ne pas renouveler son contrat qui expire à l’été 2024, le club francilien avait jeté son dévolu sur son compatriote Randal Kolo Muani.

Déjà amoureux du club francilien, Randal Kolo Muani a rapidement conclu un accord avec les dirigeants parisiens. Mais l’Eintracht Francfort était tout sauf prêt à lâcher son joueur. Pour ce faire, les dirigeants du club allemand ont exigé une fortune pour vendre l’ancien du FC Nantes, en refusant deux offres du PSG.

Décidé à concrétiser son rêve de jouer pour le Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani a mis une énorme pression à ses dirigeants allemands. En effet, le joueur avait décidé de boycotter les entraînements pour se faire entendre. Finalement, il a fini par avoir gain de cause, puisqu’il a réussi à signer en faveur du PSG dans les derniers instants du mercato.

Kolo Muani au PSG, un rêve d’enfance devenu réalité

Auteur de trois buts et deux passes décisives en dix apparitions toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain depuis son arrivée, Randal Kolo Muani s’est confié au micro de Rothen s’enflamme sur RMC. Le Français dit une fois encore tout son amour pour le PSG, dont il a toujours rêvé de porter la tunique.

« Jouer pour le PSG ? C’était un rêve de gosse que je voulais réaliser et je suis en train de le réaliser. Pour moi c’est juste une fierté de porter ce maillot là et en étant Français surtout. C’est un plaisir de venir au Campus, de voir l’écusson, de jouer pour le Paris Saint-Germain… Pour moi c’est juste un rêve », a-t-il lâché pour commencer.

« Je réalise mon rêve et je joue pour continuer à travailler, pour continuer à jouer mon football, à me développer. Je continue à prendre du plaisir tout simplement (…) C’est un club mythique pour moi. C’est un club où il y a pas mal de pression, on nous attend beaucoup au tournant. Il y a beaucoup d’exigence donc c’est à nous de relever la barre et de se mettre au niveau du club », a-t-il ajouté.