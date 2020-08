PSG-Bayern - L'OM appelle au calme avant la finale

L'Olympique de Marseille a appelé ses supporters au calme avant la finale de Ligue des champions du PSG ce dimanche soir face au Bayern.

Le club olympien a appelé ses supporters au calme avant la finale de disputée par le grand rival parisien ce dimanche soir face au .

Mardi soir après la demi-finale contre Leipzig, des incidents avaient eu lieu sur le Vieux Port. Dans la foulée, la Préfecture avait décidé d'interdire le port de maillots parisiens dans la cité méditerranéenne, avant de revenir sur sa décision.

"Le football et Marseille, c’est une histoire unique, une relation fusionnelle, une ferveur populaire inégalée et des rivalités légendaires, écrit le club provençal. Ce soir, l’OM appelle au calme et à la responsabilité, parce que la violence ne règle rien", a écrit le club sur son compte Twitter.

— (@OM_Officiel) August 23, 2020

Sans manquer de rappeler que quoi qu'il arrive, la première C1 de l'histoire française avait pris la direction du sud, en 1993 : "Nous sommes et resterons à jamais les premiers". Le football français s'est peut-être trouvé un successeur.