PSG-Bayern, Lizarazu : "Paris devra moins subir la possession"

L'ancien latéral du Bayern Munich considère que le PSG devra mieux maîtriser son match pour résister aux assauts Bavarois.

Le Paris Saint-Germain doit confirmer son bon résultat obtenu à l'Allianz Arena mercredi dernier, ce mardi soir, et valider son billet pour le dernier carré de la Ligue des champions. Mais ce ne sera pas chose aisée pour le club de la capitale qui a subi énormément à l'aller concédant beaucoup de tirs et ne parvenant pas à conserver le ballon. Les hommes de Mauricio Pochettino vont devoir mieux faire dans ce domaine pour éviter de vivre un match retour aussi délicat que contre le FC Barcelone.

Dans une interview accordée à L'Equipe, Bixente Lizarazu, qui connaît bien le Bayern Munich pour y avoir évolué plusieurs saisons, considère que le PSG va devoir mieux maîtriser la rencontre sous peine de craquer face aux assauts répétés du champion d'Europe en titre : "Le PSG peut-il se sortir d'un match comme à l'aller ? Ce n'est pas certain, sauf si le Bayern est aussi mauvais en défense. Alors, il prendra encore des buts... À l'aller, ils ont fait preuve d'une grande naïveté en laissant autant d'espace à Mbappé. Ils ont joué trop haut et avec des défenseurs centraux, comme Alaba, qui sont meilleurs dans la relance que dans le duel. L'an dernier, pendant le Final 8, Manuel Neuer avait déjà sauvé le Bayern sur des erreurs défensives".

"Avec la présence de Marco Verratti et celle de Pardes, le PSG pourrait avoir un peu plus de maîtrise technique, garder davantage le ballon, parce que Paris devra moins subir la possession. Sinon, ce sera compliqué de résister encore quatre-vingt-dix minutes avec autant de réussite qu'à l'aller. Je ne pense pas que la configuration du match aller soit tellement une question de stratégie. Le PSG n'a pas eu le choix. Sur le plan de la possession, de la maîtrise technique, le Bayern avait plus de qualités", a ajouté l'ancien international français.

"Paris ne pourra pas toujours compter sur Navas"

Bixente Lizarazu trouve que le PSG a su valoriser ses points forts : "Mais là où les Parisiens ont été bons, c'est qu'ils ont su réduire leurs faiblesses et jouer à fond sur leurs points forts, c'est à dire sur les qualités de contre attaquant de Kylian Mbappé, bien servi par Neymar. En Ligue 1, le PSG galère souvent en attaque placée face à des blocs bas et Mbappé n'est pas à l'aise dans ce registre. En revanche, en attaque rapide, c'est le meilleur du monde, l'arme fatale. Curieusement, le Bayern n'a pas bien analysé ce paramètre".

L'ancien latéral du Bayern livre les clés de la rencontre selon lui : "Les gardiens vont être déterminants. De la même façon que Navas a déjà sauvé plus d'une fois le PSG, Neuer peut le faire aussi. Il a raté son match aller, mais il peut être décisif au retour. Pour le PSG, l'absence de Marquinhos va être un handicap important, même si Danilo a fait le boulot à l'aller. Si je me place du point de vue du PSG, je ne peux pas subir autant qu'au match aller, c'est beaucoup trop risqué... Je ne pourrai pas toujours compter sur Navas".

"Donc, il faut arriver à avoir des séquences de possession, faire courir le Bayern, tout en gardant mes qualités de contre-attaquant. Du point de vue du Bayern, je dois prendre l'initiative, pousser Paris à la rupture. Mais aussi trouver des solutions pour empêcher les attaques rapides du PSG. Le Bayern n'a pas à se dire qu'il doit gagner 2-0. Il doit juste d'abord penser à marquer le premier but. À partir de là, c'est un autre match qui commence, une autre stratégie, où les nerfs devront être solides de chaque côté", a conclu Bixente Lizarazu.