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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Pourquoi a-t-il préféré l'Allemagne au Maroc ? Wael Mahya explique sa décision pour la première fois

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Wael Mouhia, le jeune espoir du Borussia Mönchengladbach, a révélé le rôle décisif qu'a joué Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, dans sa décision d'accepter l'invitation à rejoindre la Mannschaft plutôt que le Maroc, dont il tire ses origines familiales.

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Mehia, âgé de 17 ans, a déclaré au quotidien allemand "Bild" que la Fédération marocaine n'avait pas caché son désir de s'attacher ses services, précisant que les origines marocaines de ses parents font du pays une partie de sa famille, et qu'il lui vouait un grand respect.

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Le joueur a déclaré : "Le Maroc n'a pas caché son intérêt pour me voir le représenter, car mes parents viennent de là-bas, et c'est pourquoi ce pays fait partie de ma famille, et j'ai beaucoup de respect pour lui".

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Il a ajouté : "Mais la manière dont Jürgen Klopp m'a parlé a fait que je n'ai pas eu besoin d'y réfléchir à deux fois avant d'accepter cette invitation".

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Mehia a poursuivi : "Il m'a convaincu par ses propos, et j'ai tout de suite compris que c'était une personne absolument formidable. J'ai hâte de passer la période à venir avec lui sur le terrain, et je suis persuadé qu'il m'aidera aussi à progresser".

Les propos de Mehia sont venus illustrer l'impact des discussions que Klopp a eues avec lui ces derniers temps, après que l'entraîneur allemand a décidé de l'intégrer pour la première fois à la liste de la sélection, en vue des deux rencontres face à la Serbie et aux Pays-Bas en Ligue des nations de l'UEFA durant la trêve internationale actuelle.

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Mehia possède les nationalités allemande et marocaine, puisqu'il est né et a grandi en Allemagne, tandis que les origines de ses parents remontent au Maroc, ce qui a fait de lui l'objet de l'intérêt des fédérations allemande et marocaine ces derniers temps, avant qu'il ne penche pour accepter l'invitation de l'Allemagne à la suite de son échange avec Klopp.

Le joueur est considéré comme l'un des talents montants les plus en vue du championnat allemand, puisqu'il évolue dans les rangs du Borussia Mönchengladbach, et il a réussi à inscrire son nom dans l'histoire du club après être devenu le plus jeune joueur à porter son maillot.

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Mehia est également devenu le plus jeune buteur de l'histoire du Mönchengladbach, en marquant contre le Bayern Munich la saison dernière.

Il a continué d'attirer les regards lors de la saison 2026-2027, où il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive lors de ses 8 premiers matchs en championnat allemand, ce qui l'a aidé à susciter l'intérêt de Klopp et à obtenir sa première chance avec l'équipe première, malgré son jeune âge.

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Mehia avait représenté les sélections allemandes des différentes catégories d'âge, jusqu'à la sélection des moins de 21 ans, avant d'être appelé en équipe première.

Mais il n'a pas figuré dans la liste du match face à la Serbie, que l'Allemagne a remporté sur le score de 3-1, après que Klopp l'a emmené à Belgrade pour le connaître de plus près et l'immerger dans l'ambiance de la sélection, sans toutefois lui accorder la possibilité de jouer jusqu'à présent.

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La sélection allemande se prépare actuellement à affronter les Pays-Bas, demain lundi à Berlin, un match qui sera décisif pour le sort de la Mannschaft en Ligue des nations de l'UEFA, dans le cadre de la lutte avec la Grèce pour le second billet qualificatif du groupe pour les quarts de finale, après que les Pays-Bas ont dans une large mesure validé le premier billet.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

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