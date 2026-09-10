Peter Bosz s’est confié sur son passage comme entraîneur du Borussia Dortmund. Lors d’une masterclass d’Omroep Brabant, il explique pourquoi il a été rapidement licencié par le grand club allemand.

La masterclass a eu lieu début décembre au Muziekgebouw Eindhoven et est disponible depuis ce jeudi sur le site de la chaîne régionale. Dans la salle, on a demandé à Bosz s’il avait déjà dû faire des concessions sur sa vision lorsqu’il travaillait avec un très bon joueur qui ne faisait pas ce que l’entraîneur attendait de lui.

Bosz indique qu’il l’a fait au Borussia Dortmund, mais qu’il l’a regretté par la suite. L’entraîneur avait connu un excellent début en Allemagne. Il avait remporté avec le BVB ses cinq premiers matches de championnat et comptait, en tête du classement, cinq points d’avance sur le Bayern Munich.

Ensuite est arrivé un match de Ligue des champions contre le Real Madrid, perdu 1-3 à domicile. « C’est là que Sokratis Papastathopoulos, un défenseur central grec, le gardien et le milieu défensif se sont assis ensemble et ont dit : “Cet entraîneur est complètement fou. On monte beaucoup trop. Regardez un peu, on encaisse trois buts” », raconte Bosz.

« Ce sont eux qui ont fait en sorte que l’équipe commence en fait à se disloquer. J’aurais dû intervenir. Je n’aurais pas dû engager des discussions avec eux, j’aurais dû les mettre dehors immédiatement. Avec ce que je sais aujourd’hui, c’est ce que j’aurais dû faire. »

Outre Papastathopoulos, Bosz ne cite aucun autre nom, mais il fait peut-être référence au gardien Roman Bürki et à Nuri Sahin, qui avaient joué contre le Real Madrid et qui étaient alors des titulaires indiscutables.

Bosz a finalement été licencié en décembre 2017, après n’avoir remporté qu’un seul de ses treize derniers matches. Il raconte comment Louis van Gaal, lors d’un dîner, voulait savoir précisément ce qui s’était mal passé à Dortmund.

Problèmes avec Aubameyang

« Aubameyang était mon avant-centre numéro un. À mon arrivée, le directeur technique m’avait indiqué qu’il n’y aurait pas de changements dans l’effectif, mais qu’Aubameyang partirait encore pour la Chine », a déclaré Bosz à Van Gaal. « Dortmund allait recevoir 87 millions d’euros pour le transfert et lui pouvait y gagner 24 millions d’euros net par an. Dans ce cas, je comprends qu’il soit impossible de le retenir. »

Au final, le transfert a tout de même capoté. « Aubameyang était en colère à cause de ça, surtout parce qu’une semaine plus tard, le directeur technique a dit que plus personne ne quitterait l’effectif. Peu après, Ousmane Dembélé a été vendu à Barcelone pour 140 millions d’euros. Aubameyang était furieux et arrivait chaque jour avec une minute de retard dans le vestiaire. »

Bosz explique ensuite qu’il a pris Aubameyang à part. « Il m’a dit que cela n’avait rien de personnel contre moi, mais que cela venait du club. Aubameyang continuait d’arriver en retard. Puis, à un moment donné, j’avais une conférence de presse et il a fait venir une chaîne YouTube française, dont il s’occupait encore énormément la veille du match. Là, c’était la goutte de trop pour moi. Ce week-end-là, je ne l’ai pas titularisé. »

Van Gaal voulait savoir ce qui s’était passé ensuite. « “Et alors ?”, m’a-t-il demandé. Je lui ai raconté que je n’avais pas emmené Aubameyang pour le déplacement à Stuttgart. “Et alors ?”, a de nouveau demandé Van Gaal. Un jour plus tard, j’ai organisé une discussion avec tout l’effectif, parce que tout le monde avait son avis sur la question. Et le lendemain, Aubameyang s’est de nouveau entraîné avec le groupe. »

« Van Gaal m’a alors dit : “Erreur !!!! Tu aurais dû le renvoyer.” J’étais complètement sous le choc et j’ai répondu qu’Aubameyang était parti l’hiver suivant à Arsenal pour environ soixante millions d’euros. Je ne pouvais quand même pas le renvoyer ? Vous savez quelle réponse Van Gaal m’a donnée ? “Non, et ensuite c’est toi qu’on a renvoyé.” Ce n’est pas faux non plus », conclut Bosz en riant.



