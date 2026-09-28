Pause forcée en raison d’une blessure ? Grande inquiétude autour de la star du BVB

Lors de la victoire 2-1 des Portugais dimanche soir, le latéral droit norvégien a quitté la pelouse à la 66e minute de jeu, légèrement touché. Leo Östigard est entré en jeu à sa place.

À l’heure actuelle, il n’y a pas encore d’informations plus précises sur la gravité de la blessure de Ryerson. En cas de blessure plus sérieuse, le joueur de 28 ans risque toutefois de manquer les deux prochains matches de Ligue des nations des Scandinaves.

Après sa victoire lors du match d’ouverture contre le Danemark et sa défaite contre le Portugal, la Norvège sera opposée au pays de Galles jeudi prochain, avant de retrouver les Portugais trois jours plus tard, dimanche, pour le match retour.

Avec le BVB, Ryerson serait en revanche de nouveau attendu le vendredi suivant (9 octobre). Le Borussia Dortmund affrontera alors le Werder Brême à domicile, au Signal Iduna Park, en ouverture de la 5e journée de Bundesliga.

Cette saison, le joueur de 28 ans n’a pas encore manqué le moindre match officiel avec les Schwarzgelben. En sept apparitions toutes compétitions confondues, Ryerson a délivré trois passes décisives. Il a également été titulaire lors des deux rencontres de Ligue des nations avec la Norvège.