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Karim Malim
Traduit par

« Pas Zidane » : un intermédiaire inattendu met fin au différend entre Mbappé et Dembélé

Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé
Z. Zidane
M. Thuram
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Une crise qui a commencé par une déclaration et s'est terminée par un message sur « WhatsApp »

La polémique autour du Ballon d'Or s'est transformée en crise au sein du camp de l'équipe de France, après que les déclarations de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont ouvert la porte aux spéculations sur l'existence de tensions entre les deux stars, avant qu'une troisième personnalité n'intervienne pour aider à apaiser l'atmosphère et mettre fin rapidement au différend.

Kylian Mbappé a cherché à calmer la polémique, affirmant qu'il n'existait pas de véritable crise avec Ousmane Dembélé, malgré les déclarations échangées entre eux au sujet de la course au Ballon d'Or. La star du Real Madrid a déclaré : « J'ai déjà discuté avec lui à ce sujet, il n'y a aucune tension, et je ne pense pas qu'il y ait de véritables problèmes le concernant. Je suis parfaitement serein. »

Les précédentes déclarations de Mbappé avaient suscité de nombreuses réactions, après qu'il eut évoqué la différence de son parcours avec celui de Dembélé, soulignant qu'il était considéré depuis des années comme le joueur promis à briller, tandis que Dembélé avait eu besoin de plus de temps en raison des blessures et des circonstances qu'il avait traversées.

De son côté, Dembélé a tenu à souligner que sa carrière n'avait pas été facile, et qu'il s'était appuyé tout au long des années passées sur le travail acharné pour atteindre le sommet. La star du Paris Saint-Germain a affirmé qu'il n'avait jamais été « le joueur élu », insistant sur le fait qu'il avait travaillé sans relâche jusqu'à obtenir sa récompense la saison dernière, après une année exceptionnelle avec son équipe.

Il a ajouté : « Quant à cette année, on verra. Il n'y a aucune pression, et j'ai l'esprit tranquille. » Ces déclarations ont ouvert la porte aux discussions sur l'existence d'une sensibilité entre les joueurs, d'autant que Mbappé et Dembélé sont liés par une relation solide depuis des années, mais les choses ne sont pas allées jusqu'à la rupture.

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Selon le site français « Foot Mercato », citant le journal « Le Parisien », Mbappé a compris que ses déclarations n'avaient pas été appréciées par Dembélé, et il a donc pris l'initiative de le contacter afin de clarifier sa position et de contenir la situation avant qu'elle ne s'envenime au sein du camp de l'équipe de France.

Le journal « Le Parisien » a précisé que les deux hommes étaient parvenus à un règlement à l'amiable, portés par un désir commun de ne pas laisser le différend autour du Ballon d'Or affecter l'ambiance de la sélection.

Marcus Thuram a joué un rôle important dans l'apaisement de l'atmosphère, puisqu'il a contribué à la médiation entre les joueurs via un groupe sur l'application « WhatsApp » réunissant le trio Mbappé, Dembélé et Thuram.

Ainsi, la tension a rapidement pris fin, les deux joueurs tournant provisoirement la page de la polémique pour se concentrer sur leur mission avec l'équipe de France, loin de la lutte pour le Ballon d'Or qui avait été l'étincelle initiale du différend.

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