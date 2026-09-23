Pas Olise : le Real Madrid vise une star internationale du Bayern Munich

Un rapport de presse a affirmé, ce mercredi, que le Real Madrid a tourné son regard vers le Bayern Munich, dans l'espoir de conclure une belle opération au cours de la prochaine période.

Après des mois de rumeurs concernant l'intérêt du club espagnol pour l'ailier français Michael Olise, l'opération ne s'est pas concrétisée, le club bavarois ayant refusé de négocier et déclaré que son joueur n'était pas à vendre. Par ailleurs, le Real Madrid a officiellement démenti tout intérêt pour le joueur à toutes les occasions.

Mais, selon le journal « Bild », le Real Madrid manifeste de l'intérêt pour une autre star du Bayern Munich, Lennart Karl. Le milieu offensif de 18 ans a été l'un des jeunes talents les plus en vue en Europe la saison dernière.

La grave blessure de Jamal Musiala lors de la Coupe du monde des clubs lui a offert l'occasion de jouer un rôle de premier plan, et il en a fait le meilleur usage, disputant 40 matches avec l'équipe de Vincent Kompany, inscrivant 9 buts et délivrant 8 passes décisives.

Ses performances remarquables lui ont également permis d'intégrer la sélection allemande dirigée par l'ancien sélectionneur Julian Nagelsmann pour participer à la Coupe du monde. Cependant, le joueur bavarois a été victime d'une blessure musculaire soudaine lors d'une séance d'entraînement avec la sélection de son pays, ce qui l'a contraint à quitter le rassemblement avant le début du Mondial.

Les performances remarquables de Karl ont attiré l'attention de plusieurs clubs, dont le Real Madrid, qui apprécie ses qualités de dribble, sa vision perçante et son sens offensif.

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Le Real Madrid est conscient de la difficulté de négocier avec la direction du club bavarois au sujet de l'une de ses stars, d'autant plus que le contrat de Lennart expire en 2029 et que le Bayern Munich a fait de sa prolongation une priorité absolue.

Lennart a exprimé le souhait de rejoindre le Real Madrid

En janvier dernier, Lennart Karl a tenu des propos dans lesquels il a évoqué son désir de jouer pour le Real Madrid à l'avenir.

Le joueur bavarois a déclaré : « Le Bayern est un très grand club. Jouer ici est un rêve. Mais j'aimerais un jour rejoindre le Real Madrid : c'est le club de mes rêves, et gardons cela secret entre nous. »

Le joueur bavarois a été contraint quelques heures plus tard de s'excuser et de clarifier ses propos, Max Eberl, directeur exécutif du Bayern Munich, ayant déclaré : « Le lendemain, il est venu nous voir et a dit : je pense que j'ai dit quelque chose de déplacé qui pourrait être mal compris. »

Et Max d'ajouter : « Pour nous, l'affaire est close. Il n'y a eu absolument aucun problème. Il livre de bonnes performances sur le terrain, il se sent très à l'aise au Bayern Munich, et il est parfaitement conscient de ce qu'il possède ici. C'est cela l'important. »