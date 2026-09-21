Le club de Basse-Saxe a confirmé lundi que Can Ünal allait devenir l’adjoint de Wagner. Auparavant, il travaillait pour le Rekordmeister allemand comme entraîneur des jeunes chez les U16.

« Can est un entraîneur jeune, très talentueux et ambitieux, qui travaille avec énormément de rigueur. Tous ceux qui le connaissent louent aussi tout particulièrement ses qualités humaines », a déclaré Wagner, avant d’ajouter qu’Ünal était son candidat de prédilection pour ce poste : « Nous avons été souvent en contact ces derniers mois. Il est apparu clairement que nous voulions travailler ensemble. Il est très motivé par cette opportunité, et nous sommes heureux qu’il soit désormais avec nous. »

Selon le club, Ünal prendra ses fonctions à Hanovre avec effet immédiat. Le staff de Wagner sera complété par Levent Sürme et Clemens Döring. Wagner succède à Christian Titz, limogé après cinq matches.

Qui sera le successeur d’Ünal au FC Bayern Munich ?

Le Bayern a entre-temps déjà réagi au départ d’Ünal en promouvant son ancien adjoint Maximilian Welzmüller. « Au Campus, nous voulons faire progresser en permanence non seulement nos talents, mais aussi nos entraîneurs. Le fait que Can Ünal ait eu l’opportunité de pouvoir travailler sous les ordres de Sandro comme entraîneur dans le football professionnel nous réjouit beaucoup, et c’est aussi une distinction pour notre académie », a déclaré Bernhard Seonbuchner, responsable du développement des joueurs/entraîneurs et de la transition au FC Bayern.

Avec la promotion de Welzmüller au poste d’entraîneur principal, le FCB poursuit « de manière cohérente la voie consistant à promouvoir et accompagner nos talents d’entraîneur », a détaillé Seonbuchner : « Nous souhaitons le meilleur à Can pour la suite de sa carrière et beaucoup de succès à Maxi dans sa nouvelle mission chez nous. » Welzmüller lui-même a remercié pour la confiance accordée.

Welzmüller a joué de 2018 à 2022 pour la réserve du FC Bayern, avant de mettre un terme à sa carrière deux ans plus tard à la SpVgg Unterhaching. Entre-temps, il était déjà resté au FCB en tant que scout des jeunes, avant de se lancer dans le métier d’entraîneur en 2025. Son frère, le Dr Josef Welzmüller, est le directeur technique du SV Elversberg. C’est là qu’il a succédé à Ole Book.