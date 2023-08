OM : Le gros coup de gueule de Rongier après la défaite contre le Panathinaïkos

Le milieu de terrain de l’OM n’est pas du tout content de l’élimination de son club par le Panathinaïkos au tour préliminaire de Ligue des champions.

Malgré un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille a été éliminé au troisième tour préliminaire de Ligue des champions. La défaite (1-0) du match aller a été fatal pour le club français. Les Phocéens, en dépit de la victoire 2-1 au Vélodrome, se sont inclinés aux tirs au but par 3-5.

Rongier très en colère, mais tourne la page

Alors que l’OM croyait en la victoire après le doublé d’Aubameyang, les Phocéens se sont fait surprendre par un pénalty obtenu par le Panathinaïkos en toute fin de match. Transformé par Iaonnidis, le match est relancé, et les deux formations se conduisent aux prolongations et aux tirs au but finalement, qui a tourné en faveur des Grecs, qui l’emportent 3-5. Un match très mal digéré pour Valentin Rongier. Mais le milieu de terrain français oublie déjà le match, même si c’est dur.

« On est très déçu. Je pense surtout aux supporters car tout le monde voulait cette qualification. Il va falloir qu’on se relève de ça, on n’a pas le choix. Il y a une très belle compétition qui est l’Europa League même si ce n’était pas l’objectif. En tout cas sur le terrain, on a tout donné et je pense qu’avec cette mentalité là on aura de belles surprises cette saison. Il y a un match qui arrive dans deux jours (le déplacement à Metz, vendredi, ndlr), il faut qu’on reste positif et unis comme on l’a été sur le terrain. Je pense que si on joue le match dix fois, on se qualifie neuf fois », a déclaré Rongier au micro de Maritima medias après le match.

L'article continue ci-dessous

Faut-il rappeler qu’après le match, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Marcelino, et son président, Pablo Longoria, ont vivement critiqué l’arbitrage, qui aurait été contre l’OM. Après une percée dans la surface grecque, Mattéo Guendouzi s’est brusquement fait projeter au sol par une charge de Daniel Mancini (90e+3). L’arbitre anglais, Michael Oliver, n’a pas désigné le point de penalty. Un fait qui aurait pu changer le visage du match en faveur de Marseille, si l’arbitre avait jugé d’être clément sur l’action, selon Longoria.