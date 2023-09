OM : Gattuso fait déjà fort pour son premier discours à ses joueurs

Ça ne se passera pas comme avec les autres entraîneurs. Gattuso, nouvel entraîneur de l’OM, pose ses conditions aux joueurs.

Depuis mercredi soir, l’Olympique de Marseille tient nouvel entraîneur. Gennaro Gattuso est nommé nouveau coach de la formation phocéenne en remplacement de Marcelino, qui a démissionné une semaine plus tôt, et dont l’intérim était assuré par Jacques Abardonado.

Gattuso à l’OM, tout s’est vite passé !

Annoncé comme une rumeur, tout s’est vite déroulé en moins de 24 heures. En effet, Gennaro Gattuso a été officiellement nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille. Alors que Christophe Galtier était le sérieux candidat à ce poste, celui-ci a désisté en raison du timing, mais aussi de son problème avec la justice dont le dénouement sera connu en décembre prochain.

« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la nomination de Gennaro Gattuso au poste d’entraîneur de l’équipe première. (…) Il est le premier entraîneur italien à s’asseoir sur le banc olympien depuis Giuseppe Zilizzi en 1958 », a indiqué l’OM pour annoncer la nomination de son nouveau coach.

Aussitôt après son officialisation, l’ancien milieu de terrain italien et champion du monde 2006, a dirigé sa première séance d’entraînement avant le match de la septième journée de Ligue 1 (samedi) contre l’AS Monaco. Profitant de l’occasion, le technicien transalpin a fait la prise de contact avec ses nouveaux joueurs, tout en leur dévoilant ses visions pour le reste de la saison.

Gattuso se fout de la vie privée de ses joueurs

A en croire les informations de L’Equipe, Gattuso s'est adressé aux joueurs et leur a dit en substance qu'il voulait créer une famille, et que dans une famille, on se chamaille, on se soutient, on se dit les vérités, mais on se bat ensemble jusqu'à la mort. Il a insisté sur le fait qu'il se moquait de ce qu'ils avaient fait avant, et qu'il ne leur demandait qu'une seule chose : être des guerriers sur le terrain.

Aussi, l’ancien entraîneur de l’AC Milan et de Naples confie aux joueurs qu’il ne s’intéressait pas à ce qu’ils font à l’extérieur, en dehors du terrain, mais qu’il voulait les voir prêts à mourir sur le terrain afin d’atteindre les objectifs du club pour la saison en cours. L’e but premier étant de fini sur le podium pour avoir une place en Europe, pourquoi pas viser le titre en Ligue 1.

Faut-il rappeler que Gattuso a signé un contrat d’une saison avec l’Olympique de Marseille. L’Italien a la possibilité d’être prolongé d’une autre année si les objectifs fixés sont atteints.