OM : Avant l’Ajax, Gattuso revient sur sa colère noire de samedi

Le Stade Orange Vélodrome servira de cadre au match de la 5e journée de Ligue Europa entre l’OM et l’Ajax, jeudi.

L’Olympique de Marseille accueille l’Ajax Amsterdam, jeudi soir (21 heures), dans le cadre de la cinquième journée de Ligue Europa. A la veille de ce match, le coach des Phocéens, Gennaro Gattuso a animé la traditionnelle conférence de presse, ce mercredi 29 novembre 2023. Occasion pour l’ancien homme fort de Naples de revenir sur le match du week-end en championnat.

La colère de Gattuso

Orphelin de victoire depuis celle acquise contre Le Havre AC (3-0) le 8 octobre en Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’a plus jamais connu un succès en championnat de France. En déplacement à La Meinau, samedi, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1, l’OM a été contraint au match nul par le Racing Club de Strasbourg (1-1). Mené au score dès l’entame du match, il aura fallu l’indulgence de Jonathan Clauss pour revenir au score (27e).

Alors que son équipe a été incapable de remporter ce match, l’entraîneur des Phocéens, Gennaro Gattuso a fait montre de sa colère après le match. « La deuxième mi-temps, c’était une merde. Ce n’est pas possible. Lorsqu’une équipe joue aussi bien au début, c’est impossible d’être aussi mauvais après », avait lâché le technicien italien, très déçu, au micro de Canal+.

Gattuso revient sur ses déclarations

En conférence de presse, ce mercredi, avant la réception de l’Ajax Amsterdam, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne regrette pas ses mots. Il reste tout de même focus sur le match contre l’Ajax.

« On pourrait toujours traiter les joueurs avec la même dureté, mais on a des matchs très importants qui arrivent. À Strasbourg en première période on a eu 66% de possession, 48% en deuxième (...) Cette histoire on l'a vu plusieurs fois, même avant mon arrivée, contre Metz, Nantes ou le Pana. Tous ceux qui parlent de la mentalité je veux bien, je sais que des joueurs comme Payet sont partis, mais moi je prends ma responsabilité et je crois qu'il faut surtout de la continuité dans notre jeu. Il faut être régulier pendant 90 minutes et ne pas baisser de 50% sur tous les critères. C'est très important. On a vu ça toute la saison à l'OM. C'est vraiment sur ça qu'il faut travailler. Demain on aura l'occasion de montrer qu'on peut faire ça pendant 90 minutes », a déclaré l’Italien.

Gattuso s’attend à « un match très difficile » contre l’Ajax

Bien qu’il soit leader du groupe B avec 8 points, l’entraîneur de l’OM estime que l’Ajax peut tenter de créer la surprise, jeudi soir au Vélodrome. L’ancien coach de Milan s’attend en effet à une rencontre compliquée, même s’il espère que l’OM peut renverser la tendance en décrochant sa qualification.

« Ce sera une équipe totalement différente par rapport au match aller, un match très difficile pour nous face à une équipe très talentueuse, très jeune, qui a de meilleurs résultats dernièrement », a confié l’entraîneur transalpin avant de s’adresser aux supporters : « Quand on signe son contrat ici on sait où on débarque (...) Nous devons respecter les supporters, l'histoire du club, le maillot ».