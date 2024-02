OL : L’incroyable réaction de Lacazette après la victoire contre l’OM

Unique buteur de l’OL contre l’OM, dimanche, Alexandre Lacazette a réagi à la victoire des Gones.

Le Groupama Stadium a servi de cadre, dimanche, à la dernière rencontre de la 20e journée de Ligue 1 de France, qui opposait l’Olympique Lyonnais à son homologue de Marseille. A l’issue de cet Olympico, ce sont les Gones, qui ont réussi à prendre le dessus. Lyon s’est imposé sur la plus petite des marges (1-0) devant Marseille.

L’OL a pris sa revanche

L’Olympique Lyonnais a répondu à l’Olympique de Marseille. Après les incidents du 29 octobre dernier, qui avaient contribué au report de la rencontre de la 10e journée au 6 décembre finalement, c’était l’OM de Gennaro Gattuso, qui avait imposé son véto à Pierre Sage et sa bande. Les Phocéens s’étaient imposés 3-0 à l’Orange Vélodrome. Ce fut le premier match et première défaite de Sage en tant qu’entraîneur de l’OL.

Environ deux mois plus tard, le technicien français a répondu à son homologue italien. Ce dimanche, les Rhodaniens avaient accordé leur hospitalité aux Phocéens à l’occasion de la 20e journée. A l’issue de ce choc, c’est Lyon qui a pris le dessus avec l’unique réalisation d’Alexandre Lacazette (37e).

Lacazette très « heureux » et « satisfait »

Unique buteur de la victoire de l’Olympique Lyonnais contre le club du Sud de la France, Alexandre Lacazette n’a pas caché sa joie en zone mixte d’avoir remporté son premier match contre les Phocéens depuis son retour de Londres.

« C'est la première fois que je gagne à Marseille depuis mon retour. Cela me tenait à cœur de gagner. Ça fait du bien pour le club et les supporters de gagner à domicile. On est très heureux, très satisfaits. Cela montre le travail que le club a pu faire durant le mercato. Le staff nous a fait comprendre des choses cette semaine, ça fait du bien », a confié l’ancien avant-centre des Gunners.

« On nous a mis face à nos responsabilités. Mais il y a encore des choses à faire. En seconde période, c'est très moyen ce qu'on a proposé. On a été solides mais dans le jeu, c'est très faible (…) Avec la qualité des joueurs, on peut faire 90 minutes pleines. Avec de l'ambition et sans être arrogants (…) Un match référence ? Peut-être. Je ne sais pas. C'est au coach de dire ce genre de choses. Je n'ai pas assez de recul. Ce sont trois points qui font du bien à toute l'équipe », a-t-il ajouté.

Lacazette satisfait du match de Tolisso

Alors qu’il a démarré le match sur le banc, Corentin Tolisso avait fait son entrée au début de la seconde mi-temps en remplacement de Nicolas Tagliafico. Milieu de terrain, l’international français (28 capes, 2 buts) a été positionné dans l’axe centrale aux côtés de Jake O’brien et Duje Caleta-Car. Mais il a convaincu son coach, une chose que son ami et coéquipier a très bien apprécié.

« Ça a été travaillé hier (samedi, Ndlr), et j’ai marqué un but contre lui (rires). Je ne pensais pas que le coach l’aurait fait aujourd’hui, mais il a été très bien », a déclaré l’ancien avant-centre des Bleus.