Noël Le Graët sur Adrien Rabiot : "On n'allait pas écarter un garçon de 21 ans"

Le président de la FFF a déclaré qu'à l'heure actuelle, il ne serait pas candidat à sa propre succession. Il a aussi évoqué le retour d'Adrien Rabiot.

Président emblématique de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët est un dirigeant très dévoué, bien qu'âgé de 78 ans. Justement, s'il dispose toujours de la même envie de faire briller au mieux les couleurs tricolores, force est de constater que la question d'une retraite se pose.

Ce mercredi, dans un entretien accordé à Ouest , l'ancien patron de l'En Avant n'a d'ailleurs pas éludé le sujet. Bien au contraire, puisque Noël Le Graët l'a évoqué non sans une certaine franchise, en profitant au passage pour donner quelques informations sur son éventuelle succession.

L'article continue ci-dessous

"On n'allait pas écarter un garçon de 21 ans"

"J'attends les élections dans les districts qui en général engendrent 30 % de changement. Quand on connaîtra le corps électoral, je donnerai ma décision. Il ne faut pas se déclarer trop vite. Si la décision devait être prise actuellement, je ne le serais pas", a-t-il déclaré, laissant planer le doute sur sa candidature aux prochaines élections, en 2021.

Plus d'équipes

Le flou reste donc entier concernant la FFF. Et il en est de même pour la future président de la LFP. Toutefois, Noël Le Graët a dressé un bilan assez clair. "Il reste cinq candidats, à eux de décider. J'ai souhaité que Michel Denisot se présente car j'apprécie son côté calme et rassurant. En , c'est très clair. Les sociétés commerciales s'occupent du business et la Fédération est régalienne. J'ai toujours pensé que c'était une bonne solution", a-t-il expliqué, avant d'évoquer la sélection d'Adrien Rabiot.

"J'avais toujours dit qu'il s'agissait d'une bêtise de gamin. Le plus puni, c'est lui. On n'allait pas écarter un garçon de 21 ans. La règle qu'on avait fixée avec Didier, c'était de le rappeler, dans un délai raisonnable et si ses performances le permettaient. Sur ce point, au regard de ce qu'il a réalisé cet été, il n'y a pas de débat", confie le président de la FFF depuis 2011. Pour rappel, le milieu de terrain de la Turin n'avait plus été appelé chez les Bleus depuis son refus d'être réserviste en marge du Mondial 2018.