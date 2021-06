Müller aime frustrer Flick : "Il le fait exprès pour m'ennuyer"

L'entraîneur qui quitte l'Allianz Arena pour prendre en charge l'Allemagne a réfléchi à la possibilité de travailler avec le champion du monde.

Hansi Flick aimait travailler avec le "phénomène" Thomas Muller au Bayern Munich, mais avait souvent le sentiment que le champion du monde l'ennuyait "exprès". Thomas Müller reste plus important que jamais pour le Bayern à 31 ans et a mérité un rappel dans l'équipe d'Allemagne pour l'Euro 2020. Il fait partie de l'équipe première du Bayern depuis plus d'une décennie, avec 581 apparitions et 214 buts, sa valeur n'ayant jamais été perdue pour ses coéquipiers ou ses entraîneurs, malgré sa capacité à étonner et à frustrer dans une égale mesure.

Hansi Flick, qui succédera à Joachim Low en tant que nouveau sélectionneur de l'Allemagne, a déclaré au site officiel du Bayern qu'il aimait travaillé avec Müller : "Thomas est un phénomène pour moi. Il ne réussit pas toujours à tout faire dans le jeu, mais il vous apporte beaucoup plus de moments de joie en tant qu'entraîneur que de moments où vous êtes en colère contre lui - par exemple, lorsqu'il va dans le coin alors qu'il ne devrait pas, perd le ballon et une contre-attaque est lancée".

"Parfois, j'ai presque envie de rire et d'avoir l'impression qu'il fait ça exprès pour m'agacer un peu et faire repartir l'adrénaline, mais il compte tellement pour l'équipe et ce club, il n'y aura plus jamais quelqu'un comme lui. Ce qu'il a accompli au cours de sa carrière est unique. En plus de cela, il est incroyablement terre-à-terre et c'est un très bon gars", a ajouté le technicien vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern Munich.

Flick donne un conseil à Nagelsmann

L'article continue ci-dessous

Hansi Flick ne travaillera plus avec Thomas Müller en club la saison prochaine, avec la décision prise de se retirer de son contrat avec le Bayern Munich. Julian Nagelsmann va lui succéder sur le banc de touche en Bavière. Le technicien de 33 ans, qui dispose d'une belle cote en Europe depuis ses débuts précoces avec Hoffenheim, va occuper le banc de touche le plus exigeant de toute la Bundesliga avec une obligation de résultat.

Hansi Flick s'attend à ce que son successeur s'épanouisse avec l'équipe de stars, déclarant: "Je pense que Julian Nagelsmann s'amusera beaucoup avec cette équipe car ils ont une qualité énorme et une excellente attitude. Je lui ai également écrit. C'est une équipe de haut niveau et ils savent ce qui est important. Vous devez les soutenir en tant qu'entraîneur". Nul doute que Nagelsmann écoutera le conseil d'Hansi Flick avec attention.

L'ancien adjoint de Niko Kovac va donc faire face à un nouveau défi avec l'équipe d'Allemagne qui en attendant à un dernier championnat d'Europe à jouer sous les ordres de Joachim Löw, qui n'a jamais réussi à gagner cette compétition. Les coéquipiers de Thomas Müller, de retour en sélection, sont dans le groupe de l'équipe de France, du Portugal et de la Hongrie.