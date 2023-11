Messi en colère, son rêve pour le Trophée Kopa ne s’est pas réalisé !

Le même soir de la cérémonie du Ballon d’Or, le vainqueur du Trophée Kopa a été connu.

Lionel Messi est tout sauf heureux pour le vainqueur du Trophée Kopa 2023, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de la saison écoulée. S’ils étaient dix en compétition, seuls trois étaient des favoris.

Messi n’a pas voulu voir Bellingham vainqueur

Lundi 30 octobre dernier, le successeur de Karim Benzema a été officiellement connu du grand public et ce, après la cérémonie du Ballon d’Or France Football tenue au Théâtre du Châtelet de Paris. Comme attendu, c’est Lionel Messi qui a soulevé le trophée pour la huitième fois de son riche palmarès. Il a été sacré devant l’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, et celui du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, qui a fini à la troisième place, son meilleur classement au Ballon d’Or.

Getty Images

Ce même soir du lundi, et même avant de prendre connaissance du vainqueur du Ballon d’Or France Football, d’autres distinctions ont été attribuées. Parmi tant d’autres, le Trophée Kopa récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans de la saison écoulée. En concurrence avec Pedri (FC Barcelone) et Jamal Musiala (Bayern Munich), qui étaient également des favoris, c’est l’ancien joueur du Borussia Dortmund et actuel homme fort du Real Madrid, Jude Bellingham, qui a été couronné.

L'article continue ci-dessous

Mais Lionel Messi ne doit pas être content. Puisque ce n’est pas ce que voulait l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Pour l’Argentin, le milieu de terrain anglais du Real Madrid n’aurait pas mérité de gagner ledit prix. Le vote de la star de l’Inter Miami le fait savoir. Le successeur de Gavi ne devrait pas être Bellingham, selon le champion du monde 2022.

Getty Images

Dans ses votes, Lionel Messi a choisi Jamal Musiala comme le grand vainqueur devant son jeune ancien coéquipier du FC Barcelone, Pedri. Jude Bellingham n’a été relégué qu’au troisième plan par Lionel Messi.

Le classement du trophée Kopa 2023 :

1. Jude Bellingham (20 ans, ANG, Borussia Dortmund/Real Madrid)

2. Jamal Musiala (20 ans, ALL, Bayern Munich)

3. Pedri (20 ans, ESP, FC Barcelone)

4. Eduardo Camavinga (FRA, 20 ans, Real Madrid)

5. Gavi (ESP, 19 ans, FC Barcelone)

6. Xavi Simons (HOL, 20 ans, PSV Eindhoven/RB Leipzig)

7. Alejandro Baldé (ESP, 19 ans, FC Barcelone)

8. Antonio Silva (POR, 19 ans, Benfica)

9. Rasmus Højlund (DAN, 20 ans, Sturm Graz/Atalanta Bergame/Manchester United)

9. Elye Wahi (19 ans, Montpellier/Lens)