C’est ainsi que va le marché des transferts : un club fait une mauvaise affaire, un autre une bonne. Ce qui est étonnant, c’est quand l’opération saluée et celle critiquée concernent le même joueur, à quelques mois seulement d’intervalle.

Yan Couto est ce joueur. L’été dernier, au Borussia Dortmund, il était encore considéré comme un flop coûteux, un remplaçant dont il fallait absolument se séparer. Désormais, dans son nouveau club de prêt, Côme, il est le chouchou de l’entraîneur et un titulaire indiscutable que le club veut absolument recruter définitivement. Que voient les Italiens chez ce latéral droit que le BVB n’a pas su découvrir en deux ans ? Ou le joueur de 24 ans réussit-il tout simplement mieux dans son nouvel environnement et sa nouvelle équipe ?

En 2024, le BVB s’est attaché les services de Couto, d’abord sous la forme d’un prêt de quatre millions d’euros versés à Manchester City. Le Brésilien était le joueur souhaité par l’entraîneur de Dortmund de l’époque, Nuri Sahin. Lors des discussions entre les dirigeants du BVB, celui-ci a défendu sa haute opinion de Couto malgré les réticences et a réussi à faire aboutir l’opération. Parallèlement au prêt, les deux clubs ont également convenu d’une obligation d’achat qui porterait le coût total, exigible à l’été 2025, à 20 millions d’euros si certains critères sportifs étaient remplis.

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Dès octobre, quelques mois seulement après le début du prêt, Sky annonçait que l’obligation d’achat serait déclenchée, alors que Yan Couto avait été loin de convaincre lors de ses premières apparitions avec le BVB. Le Brésilien n’a débuté que huit matches lors de sa première année en Bundesliga. En cours de saison, son principal soutien, Nuri Sahin, a dû partir et a été remplacé par Niko Kovac. La saison dernière, Couto a ensuite nettement perdu son duel avec Julian Ryerson pour le poste de latéral droit à Dortmund. Ce dernier a délivré le total impressionnant de 15 passes décisives en championnat et s’est distingué par son engagement sans faille.

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Le contrat de Yan Couto au BVB

Vingt millions d’euros pour un remplaçant qui avait en outre signé un contrat jusqu’en 2030 : cela ressemblait, et ressemble toujours, à une mauvaise affaire. Il n’était donc guère surprenant que Dortmund soit prêt à laisser partir Yan Couto cet été. Que Côme, club italien en pleine ascension qui dispute également la Ligue des champions, se manifeste l’était un peu plus. L’équipe entraînée par Cesc Fabregas, ancien joueur d’Arsenal et du Barça, aurait déboursé trois millions d’euros pour son prêt et obtenu une option d’achat de 20 millions d’euros.

Et Côme paierait probablement cette somme aujourd’hui sans hésiter longtemps. « Yan est un joueur courageux et doué techniquement, qui nous offre différentes options sur le côté droit », s’enthousiasmait déjà son entraîneur lors de sa présentation cet été. « Il aime se projeter vers l’avant, a beaucoup d’énergie et correspond à notre style de jeu. Nous pensons qu’il peut poursuivre sa progression chez nous », ajoutait Fabregas.

Et Yan Couto a poursuivi sa progression. Il est titulaire au poste de latéral droit à Côme, dans une défense à quatre. Au BVB, après ses premières apparitions, on le voyait plutôt comme un piston : du point de vue de Dortmund, ses qualités se situaient davantage en attaque qu’en défense. Fabregas voit les choses tout autrement, et les résultats lui donnent raison : avec Couto, l’équipe occupe actuellement la quatrième place de Serie A et se trouve de nouveau en position de se qualifier pour la Ligue des champions. Dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, elle a aussi frappé un grand coup en battant Manchester United 4-1 lors de la dernière journée de championnat.

Thierry Henry s’étonne du travail de Cesc Fabregas et de son équipe

« Comment Cesc a-t-il réussi à constituer une telle équipe ? », s’est demandé la légende française Thierry Henry sur CBS. « On y voit des joueurs comme Jacobo Ramon ou Yan Couto. Il recrute des joueurs que peu de gens connaissaient et en fait une équipe. Regardez où ils en sont aujourd’hui », a-t-il déclaré, visiblement stupéfait. Côme a effectivement réussi à conclure sur le marché des transferts de nombreuses opérations qui, avec le recul, semblent excellentes. Jacobo Ramon, recruté pour 2,5 millions d’euros dans l’équipe réserve du Real, a par exemple vu sa valeur marchande grimper à 45 millions d’euros. Lucas Da Cunha est arrivé de Nice en janvier 2023 pour 750 000 euros et est depuis devenu international français.

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Du point de vue de Côme, Yan Couto fait lui aussi partie des meilleures affaires. En octobre, la WAZ rapportait que les Italiens avaient déjà envoyé des signaux positifs à Dortmund. Si le club se qualifie de nouveau pour la Ligue des champions ou continue d’engranger de généreuses primes dans l’édition en cours, peu de choses devraient faire obstacle à un transfert définitif. Une issue qui devrait réjouir les deux clubs. C’est parfois ainsi que va le marché des transferts.