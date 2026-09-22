Kylian Mbappé a retrouvé la sélection française avec un visage différent, lui qui est entré dans l'histoire cet été en devenant le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. Il se retrouve désormais devant un nouveau départ avec les Bleus sous la direction de Zinédine Zidane, qui a repris les rênes en succédant à Didier Deschamps.

L'attaquant du Real Madrid est arrivé au centre de Clairefontaine, lundi, en compagnie des autres joueurs de l'équipe de France, marquant le début d'une nouvelle ère que tout le monde attend avec une grande impatience.

Dans un entretien accordé à Radio France Internationale (RFI), publié mardi matin et relayé par le journal « Foot Mercato », Mbappé a tenu à adresser un message de reconnaissance à Deschamps, soulignant que l'ancien sélectionneur a laissé un grand héritage avec la sélection.

Mbappé a déclaré : « Avant toute chose, il faut saluer ce qu'a apporté Didier Deschamps avec l'équipe de France, c'est un immense accomplissement. Il a écrit l'histoire et a ramené l'équipe de France à sa place naturelle, et nous lui en serons toujours reconnaissants. »

Il a ajouté : « Maintenant, un nouveau chapitre commence avec un nouveau sélectionneur, et nous verrons comment les choses vont se dérouler. Les nouveaux départs sont toujours différents, et nous devons nous adapter et retrouver notre équilibre. Nous allons aborder la compétition avec force et recommencer à obtenir des victoires, car c'est ce que les gens attendent de nous. »

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Bien que Mbappé et Zidane vivent dans la capitale espagnole, Madrid, et qu'ils se soient rencontrés à plusieurs reprises au cours de la période écoulée, la star du Real Madrid a affirmé qu'elle n'avait pas encore entamé de discussion sérieuse avec son nouveau sélectionneur au sujet de l'équipe de France.

Il a expliqué : « Est-ce que j'ai parlé à Zidane depuis sa nomination comme sélectionneur ? Non, je vais attendre de le voir à Clairefontaine. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit que de le voir sur le terrain d'entraînement. »

Il a poursuivi : « Nous sommes dans la même ville, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois et nous nous connaissions déjà, mais j'attends avec impatience d'arriver à Clairefontaine pour comprendre ce qu'il attend de nous en tant qu'équipe, et ce qu'il attend de moi en tant que joueur. Nous verrons comment les choses vont se dérouler. »

Ainsi commence une nouvelle étape pour l'équipe de France, dans laquelle Mbappé sera l'un des visages les plus en vue du projet de Zidane, au milieu d'une grande attente quant aux changements que cette collaboration apportera au niveau des rôles, des idées et de la méthode de travail au sein des Bleus.

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