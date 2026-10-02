Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a déclenché une nouvelle vague de critiques en Espagne, après être apparu lors d'une soirée nocturne dans la capitale française, Paris, en compagnie de sa petite amie, l'actrice Ester Expósito, durant sa période de convalescence, un comportement qui a relancé la polémique sur son professionnalisme et sa conduite en dehors du terrain.

La visite de Mbappé à Paris, le mercredi soir, a suscité le mécontentement des médias espagnols, surtout après avoir quitté le rassemblement de l'équipe de France à la suite d'une blessure au genou gauche, après le match contre la Turquie, lors duquel il avait inscrit un but, le Real Madrid annonçant qu'il souffrait d'une hyperextension à l'arrière du genou.

Bien que des rapports de presse espagnols aient affirmé que la blessure de Mbappé ne nécessitait qu'un repos complet, et que le club merengue l'ait autorisé à s'absenter du centre d'entraînement de Valdebebas, son apparition dans une boîte de nuit à Paris a rouvert la porte aux critiques, d'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'il passe ses vacances en dehors de Madrid durant sa période de convalescence, selon le site français « Foot Mercato ».

David Sánchez, journaliste à la radio « Marca », a lancé une attaque contre la star française, affirmant que, malgré ses capacités exceptionnelles, il répète des erreurs qui suscitent la colère des supporters du Real Madrid.

Sánchez a déclaré que Mbappé aurait pu rentrer à Madrid et se montrer au centre d'entraînement du club, de manière à donner aux supporters une impression positive de son engagement dans le programme de convalescence, au lieu de réapparaître à Paris, estimant que la répétition de tels comportements nuit à son image.









De son côté, Juanma Castaño a critiqué, sur la radio « COPE », le comportement du joueur, soulignant qu'un retour rapide à Madrid aurait envoyé un message différent aux supporters du club, surtout dans le contexte de la polémique entourant sa blessure.

Ces critiques s'inscrivent dans le prolongement d'une précédente polémique, après que Mbappé s'était rendu en Sardaigne en compagnie de sa petite amie durant sa période d'absence des terrains la saison dernière, ce qui avait alors soulevé des interrogations dans la presse espagnole quant à son engagement.

Malgré les critiques grandissantes, des informations de l'émission « El Chiringuito » ont indiqué que Mbappé est pressenti pour être titulaire avec le Real Madrid face à Villarreal, dans un contexte de polémique persistante autour de sa conduite et de l'impact de ses déplacements en dehors du terrain sur sa relation avec les supporters.