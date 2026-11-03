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Manchester United - AS Rome : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 3 nov. 2026 - 15:00 Old Trafford

Le match entre Manchester United et l’AS Rome débutera le 3 novembre 2026 à 21 h.

Manchester United - AS Rome : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Le match de Ligue des champions entre Manchester United et l’AS Rome sera diffusé en direct sur DAZN.

Les sujets de la semaine : qu’en est-il de Manchester United et de l’AS Rome ?

Manchester United aborde ce match avec un bilan inquiétant : aucune victoire, un nul et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Les Red Devils ont encaissé douze buts et n’en ont marqué que trois. L’équipe s’est récemment inclinée 2-0 à Chelsea, après une défaite 0-3 contre Bournemouth. En Ligue des champions non plus, les résultats ne suivent pas : le 1-4 à Côme et le 0-2 contre l’Atlético Madrid témoignent de la profondeur de la crise.

L’AS Rome affiche une bien meilleure forme : quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches. Les Romains ont marqué 16 buts et n’en ont encaissé que huit. Le club s’est récemment imposé 5-2 à Udinese, après une victoire 4-2 contre Cagliari. En Ligue des champions, il compte également une nette victoire 4-0 contre le Slovan Bratislava.

Manchester United - AS Rome : compositions d’équipe

Manchester United - AS Rome : forme

Manchester United - AS Rome : bilan des confrontations directes

Manchester United - AS Rome : les classements