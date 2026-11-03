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Manchester United - AS Rome : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 3 nov. 2026 - 15:00 Old Trafford

Le match entre Manchester United et l’AS Rome débutera le 3 novembre 2026 à 21 h.

Manchester United - AS Rome : sur quelle chaîne et en streaming suivre le match en direct aujourd’hui ?

Le match de Ligue des champions entre Manchester United et l’AS Rome sera diffusé en direct sur DAZN.

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il de Manchester United et de l’AS Rome ?

Manchester United aborde ce match avec un bilan inquiétant : aucune victoire, un nul et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Les Red Devils ont encaissé douze buts et n’en ont marqué que trois. L’équipe s’est récemment inclinée 2-0 sur le terrain de Chelsea, après une défaite 3-0 contre Bournemouth. Les choses ne vont pas mieux en Ligue des champions : le revers 4-1 à Côme et la défaite 2-0 contre l’Atlético Madrid témoignent de l’ampleur de la crise.

L’AS Rome affiche une forme nettement meilleure : quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches. Les Romains ont marqué 16 buts et n’en ont encaissé que huit. Le club s’est récemment imposé 5-2 sur le terrain de l’Udinese, après une victoire 4-2 contre Cagliari. En Ligue des champions, il compte également un net succès 4-0 contre le Slovan Bratislava.

Manchester United - AS Rome : les compositions

Manchester United - AS Rome : la forme des équipes

Manchester United - AS Rome : le bilan des confrontations directes

Manchester United - AS Rome : les classements