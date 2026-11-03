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Manchester United - AS Rome en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Manchester United vs Roma
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Ligue des Champions

En Ligue des champions, Manchester United affronte l’AS Rome. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Manchester United - AS Rome : heure du coup d’envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 4
Old Trafford

Le match entre Manchester United et l’AS Rome débutera le 3 novembre 2026 à 21 h.

Manchester United - AS Rome : sur quelle chaîne et en streaming suivre le match en direct aujourd’hui ?

Le match de Ligue des champions entre Manchester United et l’AS Rome sera diffusé en direct sur DAZN.

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il de Manchester United et de l’AS Rome ?

Manchester United aborde ce match avec un bilan inquiétant : aucune victoire, un nul et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Les Red Devils ont encaissé douze buts et n’en ont marqué que trois. L’équipe s’est récemment inclinée 2-0 sur le terrain de Chelsea, après une défaite 3-0 contre Bournemouth. Les choses ne vont pas mieux en Ligue des champions : le revers 4-1 à Côme et la défaite 2-0 contre l’Atlético Madrid témoignent de l’ampleur de la crise.

L’AS Rome affiche une forme nettement meilleure : quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches. Les Romains ont marqué 16 buts et n’en ont encaissé que huit. Le club s’est récemment imposé 5-2 sur le terrain de l’Udinese, après une victoire 4-2 contre Cagliari. En Ligue des champions, il compte également un net succès 4-0 contre le Slovan Bratislava.

MUN

MUN - Forme

ATM
D2-0
LEE
N1-1
COM
D4-1
BOU
D0-3
CHE
D2-0
But marqué (encaissé)
2/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ROM

ROM - Forme

GEN
V2-0
SBR
V4-0
NAP
N3-3
CGL
V4-2
UDI
V2-5
But marqué (encaissé)
18/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Manchester United - AS Rome : les compositions

Manchester United vs Roma Équipes probables

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formation
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiH. MaguireH. MaguireL. MartinezL. MartinezK. MainooK. MainooY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesC. BalebaC. BalebaM. CunhaM. CunhaB. MbeumoB. MbeumoP. GolliniP. GolliniE. N'DickaE. N'DickaM. HermosoM. HermosoG. ManciniG. Manciniteam-logoWesleyM. SouleM. SouleM. de RoonM. de RoonN. MolinaN. MolinaN. PisilliN. PisilliB. CristanteB. CristanteD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-2-3-1
Manchester United

Onze de départ

Roma

Entraineur

  • M. Carrick
  • G. Gasperini

Manchester United - AS Rome : la forme des équipes

MUN

MUN - Forme

ATM
D2-0
LEE
N1-1
COM
D4-1
BOU
D0-3
CHE
D2-0
But marqué (encaissé)
2/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ROM

ROM - Forme

GEN
V2-0
SBR
V4-0
NAP
N3-3
CGL
V4-2
UDI
V2-5
But marqué (encaissé)
18/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Manchester United - AS Rome : le bilan des confrontations directes

Face à face

Manchester UnitedNulRoma
3
1
1
Ligue Europa
Roma badge
Roma
ROM
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FDM
Ligue Europa
Manchester United badge
Manchester United
MUN
6
Roma badge
Roma
ROM
2
FDM
Ligue des Champions
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FDM
Ligue des Champions
Roma badge
Roma
ROM
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FDM
Ligue des Champions
Roma badge
Roma
ROM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FDM
12Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Manchester United - AS Rome : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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