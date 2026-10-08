Malgré les discussions avec le Bayern Munich, la pépite de Manchester United préfère le Real Madrid et le Barça

Le Bayern Munich a intensifié ses efforts pour recruter JJ Gabriel, talent de l'académie de Manchester United, en menant de nouvelles discussions avec les représentants du joueur, selon un rapport de la chaîne « Sky Sport - Allemagne ».

Mais le champion historique d'Allemagne n'a jusqu'à présent pas soumis d'offre concrète pour le jeune attaquant. Le Bayern reste ainsi dans la course, sans pour autant avoir franchi l'étape officielle suivante.

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Les récentes discussions ont renforcé les échanges entre les deux parties, mais elles n'ont débouché ni sur un accord ni sur un rapprochement clair vers un transfert à Munich.

En revanche, la balance penche actuellement en faveur de l'Espagne, puisque le Real Madrid et le Barça sont en tête de la course et disposent des meilleures chances de l'obtenir. Les deux clubs poursuivent Gabriel avec insistance et sont en mesure de lui proposer un projet sportif qui l'attire plus fortement à l'heure actuelle.

Un obstacle financier

La valeur globale de l'opération demeure un obstacle majeur pour tous les clubs intéressés. En effet, selon « Sky », elle dépasse largement la fourchette de 10 à 15 millions d'euros, pour atteindre un niveau remarquable, même pour un talent classé comme exceptionnel. C'est pourquoi il ne suffit à aucun club de convaincre le joueur sur le plan sportif : il doit également être prêt à réaliser un investissement important pour l'avenir, et il est probable que cette combinaison soit déterminante dans le choix de sa destination.

Qui est JJ Gabriel ?

Gabriel a eu 16 ans le 6 octobre dernier et évolue à la pointe de l'attaque de l'académie de Manchester United. Il n'a jusqu'à présent disputé aucun match officiel avec l'équipe première, sa participation s'étant limitée à un match amical en période de préparation face à l'Atlético Madrid.

En septembre dernier, le joueur a informé son club de son désir de partir et a officiellement demandé la résiliation de son contrat de jeunes, qui expire à la fin de la saison en cours, mais United n'est pas juridiquement tenu d'accepter cette demande. Cela est survenu quelques jours après qu'il a inscrit un triplé, lors de sa première apparition en Ligue des champions des jeunes face au Sabah d'Azerbaïdjan.

Gabriel était censé signer un contrat de bourse d'études avec United à ses 16 ans, pour obtenir ensuite un contrat professionnel à 17 ans, mais cette étape est désormais écartée.

En septembre dernier, Christoph Freund, directeur sportif du Bayern, a commenté l'intérêt du club pour le joueur dans des déclarations au journal « Bild », en affirmant : « Nous connaissons le joueur, car il est très, très talentueux. Un talent exceptionnel. Mais je ne peux pas en dire plus. »



