Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a révélé la raison pour laquelle il avait préféré le Paris Saint-Germain à Liverpool, en 2017.

Après une saison exceptionnelle avec Monaco en 2016-2017, alors qu'il n'avait que dix-huit ans, les plus grands clubs du monde se sont rués sur lui, et outre le Paris Saint-Germain, Liverpool avait manifesté un grand intérêt à son égard.

Dans un entretien accordé au journal « The Athletic », ce mardi, Mbappé, vainqueur de la Coupe du monde 2018, a expliqué que sa mère, Fayza Lamari, était déterminée à ce qu'il rejoigne Liverpool cet été-là.

Mbappé a déclaré : « Je jouais alors pour Monaco. Je devais prendre une décision. Oui, Liverpool était très tentant. Ma mère était une grande admiratrice de Jürgen Klopp, et Liverpool était sa destination préférée. Elle voulait que j'aille là-bas. »

Il a poursuivi : « Je ne l'écoutais pas car je voulais jouer dans ma ville, Paris. Je ne voulais pas quitter mon pays avant de devenir quelqu'un d'important. Mais oui, ma mère me disait toujours : Liverpool sera là, tu joueras à Anfield, ce sera formidable pour toi. Et je lui répondais : d'accord. »

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Il a continué : « Je m'y suis rendu pour la première phase des négociations. Je suis allé dans la ville, au stade, et elle a rencontré les gens. Elle a dit : c'est un club formidable, tout le monde est très gentil, c'est un club familial, un grand club. »

Mbappé a ajouté : « Ma mère est allée à Anfield et elle est tombée amoureuse de l'endroit. Elle a assisté à quelques matches toute seule, pour profiter de l'ambiance, parce qu'elle voulait m'imaginer dans ce stade. »

Après plusieurs semaines de négociations, Mbappé a rejoint le Paris Saint-Germain, avant de le quitter des années plus tard pour le Real Madrid.

Dans l'entretien de ce mardi, Mbappé est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à signer avec Paris, ainsi que sur les négociations intenses qui se sont tenues à bord d'un jet privé, loin des regards indiscrets.

Kylian a expliqué : « Nous n'avons jamais cessé d'en parler. Je lui demandais : qu'en penses-tu, maman ? Et elle me répondait : pour moi, tu dois aller à Liverpool. Et je répondais : d'accord, d'accord, d'accord. »

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Il a ajouté : « Jürgen Klopp était un entraîneur exceptionnel. Je l'ai rencontré et j'entretenais une excellente relation avec lui. J'avais beaucoup de respect pour lui. Je me souviens que nous étions à bord de l'avion, en plein vol, pendant qu'il m'expliquait son projet. Je lui ai dit : pas besoin de me convaincre. Tu es Jürgen Klopp, et c'est Liverpool, un grand club, donc bien sûr, ma présence ici découle de mon intérêt. Mais j'ai d'autres choses, d'autres projets, tout aussi importants. »

Le joueur français a poursuivi : « Je lui ai ajouté : quelle que soit ma décision, ce sera la bonne, car nous parlons des plus grands clubs du monde. »

Il a ajouté : « C'est une histoire amusante. Mais au bout du compte, j'ai décidé d'aller au Paris Saint-Germain, car pour moi, en tant que personne née et ayant grandi à Paris, il n'y avait pas de sentiment plus grand que de prouver ma capacité à devenir une star dans ma ville natale. »