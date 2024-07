Ligue des champions : L’UEFA annonce une révolution incroyable pour le tirage au sort

L’UEFA annonce une avancée remarquable pour le tirage au sort de la Ligue des champions. Tout est modernisé avec la nouvelle formule.

La nouvelle formule de la Ligue des champions, qui se jouera à 36 désormais, n’aura pas connu de changements seulement au niveau de la phase de groupes. Le tirage au sort connaît également une avancée. L’instance européenne du cuir rond vient de dévoiler cette révolution, ce mercredi.

Un ordinateur fera désormais les tirages

Champion en titre de la Ligue des champions, compétition pour laquelle il est le plus titré avec 15 trophées, le Real Madrid mettra son titre en jeu dans les prochaines semaines. En effet, selon l’UEFA, le tirage au sort de la prestigieuse compétition des clubs européens se déroulera le 29 août prochain au Forum Grimaldi de Monte Carlo. Si l’instance implante une nouvelle formule pour la phase de groupes, qui s’appelle désormais « phase de ligue », l’UEFA annonce que le tirage au sort se fera désormais avec un logiciel automatisé.

« La nouvelle formule nécessite un nouveau concept de tirage au sort. En effet, si l’ancien concept de tirage au sort pour la phase de groupe devait être appliqué à la nouvelle formule de phase de ligue, près de 1000 boules seraient nécessaires, avec au moins 36 chapeaux sur scène, ce qui entraînerait un tirage au sort extrêmement long », a lancé l’UEFA dans un communiqué publié ce mercredi 31 juillet 2024 sur son site internet.

Getty

« Les 36 équipes seront tirées au sort manuellement à l’aide de boules physiques. Ensuite, pour chaque équipe tirée au sort manuellement, un logiciel automatisé déterminera de manière aléatoire huit adversaires parmi les quatre chapeaux, qui apparaîtront alors à l’écran dans la salle du tirage au sort et à la télévision. Le logiciel définira également les matches disputés à domicile et ceux disputés à l’extérieur », ajoute la note.

Les dates des matchs connues plus tard

Par ailleurs, ce logiciel de tirage au sort fourni par AE Live, partenaire de tous les tirages au sort de l’UEFA, va dévoiler les dates et horaires des rencontres plus tard, notamment deux jours après les tirages.

Getty Images Sport

« Le tirage au sort commencera avec le chapeau 1 et attribuera huit adversaires aux neuf équipes, l’une après l’autre. Il se poursuivra avec les autres chapeaux par ordre décroissant, jusqu’à ce que toutes les équipes connaissent leurs huit adversaires. Le logiciel assurera un tirage au sort totalement aléatoire dans le cadre des conditions prévues par le règlement (p. ex. protection du pays et pas plus de deux adversaires d’un même pays) et garantira que le tirage au sort pourra être effectué pour toutes les équipes sans risquer d’aboutir à une situation d’impasse », a poursuivi l’UEFA.

« Même si les équipes connaîtront tous leurs adversaires à la fin du tirage au sort, le calendrier des matches, y compris les dates et les heures de coup d’envoi, sera établi ultérieurement et annoncé le samedi 31 août, afin d’éviter des chevauchements de calendriers avec des équipes des mêmes villes jouant en UEFA Europa League ou en UEFA Conference League », a précisé le communiqué.