Ligue 1 : De très bonnes nouvelles pour l’OM après la 8e journée

Les rideaux sont tombés sur la huitième journée de Ligue 1, dimanche, après la victoire (1-3) du PSG contre le Stade Rennais.

Ouverte vendredi avec le match entre Strasbourg et Nantes (1-2), la huitième journée du championnat de France à clos ses portes, dimanche. Ceci après la victoire (1-3) du Paris Saint-Germain contre le Stade Rennais. L’Olympique de Marseille a connu sa première victoire sous Gattuso. De bonnes nouvelles nées après ce huitième acte de Ligue 1.

Gattuso rassure au Vélodrome

En crise de résultats sur le terrain depuis la démission de Marcelino, l’Olympique de Marseille semble avoir retrouvé ses esprits. En effet, dimanche, le nouvel entraîneur des Phocéens, Gennaro Gattuso, et ses joueurs ont battu Le Havre AC (3-0) au Stade Vélodrome Orange. Une victoire qui rassure après la raclée prise au Parc des Princes (4-0) et la défaite (3-2) à Monaco puis le match nul contre Brighton (2-2), jeudi dernier, en Ligue Europa.

C’est la première victoire non seulement pour l’Olympique de Marseille depuis le départ de Marcelino, mais aussi pour Gennaro Gattuso, qui a dirigé deux rencontres sans victoire avec les Phocéens. Après cette huitième journée, la performance du club du Sud de la France a été vue par les médias. Seule équipe à inscrire trois buts sans en encaisser le moindre, l’OM se voit représenter dans le onze type de L’Equipe après la huitième journée.

En effet, la finition plein de finesse de Pierre-Emerick Aubameyang suite à la passe d’Amine Harit sur le deuxième but olympien contre Le Havre a fait mouche. Auteur d’une très belle copie livrée ce dimanche malgré ses 34 ans, le Gabonais, avec son but et sa passe décisive contre Le Havre, gagne une place dans l’équipe type du quotidien sportif français.

En plus de son avant-centre, le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille se voit plébisciter par le journal français. En effet, Gennaro Gattuso, qui a fait fort pour son troisième match sur le banc technique olympien, est désigné meilleur entraîneur de la huitième journée.

A noter qu’après cette victoire, l’Olympique de Marseille, qui était 13e au classement avant le match, fait des avancées et loge désormais à la sixième place avec 12 unités au compteur. C’est peut-être parti pour une très bonne saison des Olympiens sous Gattuso.