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barcelona real madridGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Les plus chers du monde : un trio du Real Madrid et deux joueurs du Barça

Kylian Mbappé
M. Olise
Vinicius Junior
L. Yamal
E. Haaland
Augsbourg vs Bayern Munich
Augsbourg
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Vinicius poursuit son déclin

La valeur marchande de Michael Olise, l'ailier du Bayern Munich, a poursuivi sa progression lors de la dernière mise à jour du site « Transfermarkt », spécialisé dans les statistiques des joueurs, puisqu'elle a augmenté de 10 millions d'euros pour atteindre 180 millions, plaçant ainsi le Français au quatrième rang mondial en matière de valeur marchande.

Lamine Yamal, la star du Barça, et Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, se partagent la tête du classement avec une valeur de 220 millions d'euros chacun, tandis que Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, arrive en troisième position avec 200 millions.

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À l'inverse, la valeur de Vinicius Junior, l'ailier du Real Madrid, a reculé de 10 millions d'euros pour descendre à 130 millions, le reléguant au dixième rang du classement, sachant qu'il avait déjà atteint les 200 millions d'euros entre 2024 et 2025.

Le classement comprend également Jude Bellingham, du Real Madrid, et Pedri, du Barça, ainsi que trois joueurs du Paris Saint-Germain.

Classement des 10 joueurs les plus chers du monde :

  1. Lamine Yamal (Barcelone) : 220 millions d'euros
  2. Erling Haaland (Manchester City) : 220 millions d'euros
  3. Kylian Mbappé (Real Madrid) : 200 millions d'euros
  4. Michael Olise (Bayern Munich) : 180 millions d'euros (+10 millions)
  5. Jude Bellingham (Real Madrid) : 160 millions d'euros
  6. Pedri (Barcelone) : 150 millions d'euros
  7. João Neves (Paris Saint-Germain) : 140 millions d'euros
  8. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) : 140 millions d'euros
  9. Vitinha (Paris Saint-Germain) : 140 millions d'euros
  10. Vinicius Junior (Real Madrid) : 130 millions d'euros (-10 millions)

Cette nouvelle hausse reflète un bond considérable de la valeur d'Olise en l'espace d'un an, puisqu'elle était de 130 millions d'euros en octobre 2025.

Cela intervient après une saison au cours de laquelle il a remporté le trophée de meilleur joueur du championnat d'Allemagne, puis battu le record de Pelé en nombre de passes décisives lors d'une seule édition de la Coupe du monde, avec sept passes, et il figure également parmi les candidats au Ballon d'or, qui sera décerné le 26 octobre à Londres.


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