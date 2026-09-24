Un rapport de presse a révélé, ce jeudi, que l'Union des associations européennes de football (UEFA) a pris une décision concernant le match entre les Pays-Bas et l'Allemagne, dans le cadre de la Ligue des nations, prévu ce soir.

Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'Allemagne, ne verra pas ses joueurs en tenue verte lors de son premier match à la tête de l'équipe.

La sélection allemande devait initialement porter une version rééditée du maillot extérieur de la Coupe du monde 1990.

Selon le journal « Bild », l'UEFA a interdit cette tenue pour deux raisons : la première, que les trois bandes s'étendent jusqu'au bout des manches, une zone réservée aux logos de la compétition, et la seconde, que les numéros des joueurs n'apparaissaient pas sur la poitrine.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de Kooora.

Ainsi, la sélection allemande jouera avec une tenue entièrement noire, portant le dernier maillot conçu par Adidas avant que Nike ne prenne en charge sa conception en 2027.

Cette tenue devait initialement être dévoilée le 3 novembre prochain et portée pour la première fois le 16 novembre contre les Pays-Bas à Berlin.

Klopp a commenté, lors de la conférence de presse tenue mercredi : « Tout le monde va l'adorer. Il est magnifique. »