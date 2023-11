L’entraineur du RC Lens, Franck Haise, s’est exprimé en conférence de presse avant le choc contre Arsenal, mercredi.

Le RC Lens se déplace à l’Emirates Stadium mercredi pour affronter Arsenal dans le cadre de la 5e journée de Ligue des Champions. Victorieux à l’aller (2-1), les Sang et Or veulent prouver que cela n’était pas un coup de chance. En tout cas, Franck Haise ne compte pas jouer la carte de la modestie face aux Gunners.

Franck Haise veut récidiver contre Arsenal

Franck Haise est conscient de la supériorité des Anglais sur le papier. Mais le technicien français compte bien poser des problèmes aux hommes de Mikel Arteta et refaire éventuellement le coup du match aller. « Les ambitions sont toujours les mêmes. On sait que l'adversaire est plus fort que nous, mais on peut quand même faire un résultat. Il faut hausser le niveau à tous les aspects du jeu. On vient avec cette ambition. On peut optimiser ce qu'on veut faire », lance le coach du RC Lens. Défait lors de la journée précédente par le PSV Eindhoven, Lens s’est retrouvé à la 3e place du groupe B avec le même nombre de points que les Néerlandais (5). Toutefois, les Sang et Or ne joueront pas avec la prudence contre Arsenal mercredi. « Des calculs ? Il ne peut pas y avoir de calculs sur le terrain. L'objectif est de faire le maximum pour les joueurs. De mon côté, c'est peut-être un peu différent », assure Franck Haise.

Lens va se présenter avec toutes ses « forces »

Pour arriver à bout des Gunners, Franck Haise fait confiance à tout son effectif, y compris les remplaçants. Ces derniers jouent un rôle important dans les victoires de Lens. « Je suis aussi très content de mon banc. Je ne fais pas de comparaison, mais je suis content et il y a plein de matchs où notre banc nous a permis de faire des choses intéressantes. Avant de m'occuper du banc de l'équipe adverse, je m'occupe d'abord de mon banc », confie le technicien français qui veut affronter Arsenal avec ses forces. « Si on veut être au rendez-vous, il faut l'être avec nos principes, nos arguments, nos forces. C'est une évidence », ajoute Franck Haise.