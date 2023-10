Lens – Arsenal (2-1) : La réaction surprenante de Thierry Henry

Le RC Lens a surpris Arsenal, mardi, en Ligue des champions. Une performance des Sang et Or vue par Thierry Henry, qui n’a pas manqué de réagir.

Mardi soir, Arsenal a subi sa première défaite de la saison. En effet, les hommes de Mikel Arteta ont été battus (2-1) au Stade Bollaert-Delelis par le Racing Club de Lens lors du match de la deuxième journée de Ligue des champions.

L’exploit des Sang et Or

Alors qu’il a connu un début de saison compliqué en championnat de France, le Racing club de Lens semble avoir repris ses marques désormais. Les dernières sorties des Sang et Or sont plus que convaincantes. Dans la zone rouge de Ligue 1 il y a quelques jours, les hommes de Franck Haise ont déjoué les pronostics et sont sortis de la léthargie. Les Lensois remporté leurs deux dernières rencontres en championnat contre Toulouse (2-1) et Strasbourg (0-1).

Deuxième du groupe B à la suite de son match nul (1-1) contre Séville pour son entrée en lice, le RC Lens tient désormais les commandes de cette poule après la deuxième journée. En effet, les hommes de Frank Haise ont été trop forts pour Arsenal, mardi, lors du match de la deuxième journée au Stade Bollaert-Delelis. Alors qu’ils étaient rapidement menés à la suite de l’ouverture du score de Gabriel Jesus (14e), les Sang et Or se sont imposés 2-1 finalement grâce à des buts de d’Adrien Thomasson (25e) et Elye Wahi (69e). Ce qui leur permet de prendre le leader du groupe B avec 4 points devant leur adversaires du soir (2e, 3 points) profitant du nul (2-2) entre le PSV Eindhoven et Séville.

Thierry Henry n’est « pas surpris »

Légende d’Arsenal et meilleur buteur du club anglais, Thierry savait que la formation londonienne allait éprouver de la peine à Bollaert-Delelis, mardi. Toujours consultant sur CBS Sports, le sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs avait prévenu ses comparses en plateau du gros défi qui attend Arsenal.

"Je vous avais dit que Lens était un endroit difficile. Ils mettent de la pression avec leurs latéraux, ils ne te laissent pas jouer à l’intérieur, l’ambiance est géniale. C’est un endroit dur pour gagner. C’est exactement ce qui nous est arrivés, à Arsenal. A l’extérieur en Europe, rien n’est facile", a-t-il rappelé, avant de montrer toute son admiration pour Lens : "Sur le deuxième but, ils se sont battus sur tout. Ils ne perdent pas souvent à domicile, ils l’ont montré ce soir. Ils n’ont pas très bien démarré la saison mais Lens est une équipe très compétente à domicile".

Il précise par ailleurs que le résultat du mardi soir, contrairement à plusieurs autres acteurs du cuir rond, ne le surprend pas personnellement. "Je ne suis pas surpris du résultat, insiste encore le champion du monde 1998. C’est dur de gagner en déplacement en Europe. Tu as perdu, ça peut arriver mais il semble que tu aies aussi perdu Bukayo Saka. Pour moi, tu n’as plus le joueur principal d’Arsenal", a conclu le patron de la barre technique de l’Equipe de France Espoirs.