L’ailier gauche a connu sa première titularisation en Serie A lors de la surprenante victoire 4-2 du club italien de première division face à l’AC Milan et s’est illustré en homme du match. Resté muet lors de ses trois précédentes apparitions, qui ne totalisaient que 14 petites minutes, Mbangula a cette fois signé un triplé.

Alors que la presse italienne ne tarissait pas d’éloges sur sa prestation, Mbangula lui-même avait du mal à y croire. « Je n’arrive toujours pas vraiment à y croire. Tout cela ressemble à un rêve merveilleux », a-t-il déclaré après le match. « C’était sans aucun doute la plus belle soirée de toute ma vie ! »

Mbangula est arrivé à Bologne cet été, prêté par le Werder Brême. Depuis son transfert de la Juventus Turin pour dix millions d’euros à l’été 2025, il avait inscrit en 27 matches avec le club du nord de l’Allemagne autant de buts que face à Milan et était resté bien en deçà des fortes attentes placées en lui. Si Mbangula parvient à confirmer cette prestation dans les semaines et les mois à venir, les Verts et Blancs pourraient finalement limiter les dégâts.

Une manne financière pour Brême ? Le montant de l’option d’achat de Bologne pour Samuel Mbangula

Bologne aurait en effet obtenu une option d’achat de 12,5 millions d’euros pour le joueur de 22 ans. Le club a également versé deux millions d’euros au Werder pour le prêt. Thioune a parlé d’une situation gagnant-gagnant.

« Je ne suis pas surpris, car nous avons toujours connu son potentiel », a déclaré l’entraîneur du Werder, avant d’expliquer : « Nous avons toujours connu son potentiel. Réussir à l’exploiter, que ce soit Sam lui-même ou nous, a toujours été un peu plus compliqué. Mais nous sommes toujours convaincus que c’est un très bon footballeur. La première année, nous avons aussi été confrontés au fait qu’il ne s’était pas vraiment adapté sur le plan culturel et que sa famille lui manquait. »

Thioune a également laissé la porte ouverte à un retour du joueur offensif à Brême. « Vous pouvez être sûrs que je m’en réjouis. Je lui ai aussi envoyé un message pour le féliciter personnellement. Nous ne nous sommes pas quittés en mauvais termes. C’est un joueur du Werder Brême. Et s’il revient au sommet de sa forme, on ne peut que souhaiter qu’il montre à tout le monde ici, cet été, à quel point il est bon », a-t-il ajouté.

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Grâce à cette victoire, Bologne est sorti du bas du classement pour grimper à la onzième place. Après un début de saison décevant et le licenciement éclair de Domenico Tedesco à l’issue de la 4e journée, l’équipe s’est peu à peu ressaisie sous les ordres de son successeur, Raffaele Palladino. Le week-end dernier, Bologne s’est imposé 2-0 face à Cagliari. L’AC Monza l’attend samedi.