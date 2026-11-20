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Le Real Madrid semble se préparer à corriger l'une des décisions que Florentino Pérez pourrait regretter sur le marché des transferts. L'Argentin Nico Paz est en effet devenu l'un des talents émergents les plus en vue du football européen, grâce à ses performances remarquables avec le club italien de Côme et sa sélection nationale. Alors que les grands clubs se bousculent pour s'attacher ses services, le club madrilène détient une carte décisive qui pourrait lui donner l'avantage dans la bataille pour récupérer son ancien joueur : une option de rachat à 80 millions d'euros.

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Selon les informations de « Radio COPE », le Real Madrid s'apprête à activer la clause de rachat de Nico Paz, parti à Côme à l'été 2024. Le club espagnol avait en effet conservé le droit de récupérer le joueur pendant la période fixée dans l'accord conclu entre les deux parties.

La volonté du Real Madrid de récupérer le milieu de terrain argentin semble liée à la progression spectaculaire qu'il a affichée lors de son expérience en Serie A. Sous la houlette de Cesc Fàbregas, il a su attirer tous les regards, tout en s'imposant parmi les noms prometteurs de la sélection argentine.

D'après le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », qui cite l'émission « Deportes COPE » de la radio « COPE », Florentino Pérez souhaite faire revenir Nico Paz, 22 ans, au stade Santiago-Bernabéu, afin de renforcer le milieu de terrain du Real Madrid avec un jeune talent au fort potentiel.

Selon les estimations, la valeur marchande du joueur avoisinerait désormais les 120 millions d'euros. L'option de rachat à 80 millions d'euros représente donc une opportunité d'investissement importante pour le club madrilène, d'autant que les grands clubs européens s'intéressent de plus en plus à lui.

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Ce n'est pas la première fois que le Real Madrid tente de récupérer son ancien joueur. Le club avait déjà bougé l'été dernier pour le faire revenir, mais le joueur avait préféré rester une saison de plus à Côme afin de poursuivre sa progression et de bénéficier d'un temps de jeu plus important.

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Les éléments actuels indiquent toutefois que la position du club espagnol sur l'avenir du joueur est désormais plus claire, alors que des informations font état d'une volonté de le récupérer signifiée à la direction de Côme.

Côme s'accroche à sa pépite, mais le Real Madrid a le dernier mot

De son côté, Carlo Alberto Lodi, directeur sportif de Côme, avait déjà affirmé que Nico Paz restait un joueur de son équipe à 100 %, tout en reconnaissant l'existence d'une clause accordant au Real Madrid un droit de rachat à l'avenir.

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Lodi n'a pas caché son agacement face aux spéculations répétées sur l'avenir de ses joueurs, expliquant que le nom du Real Madrid revient sans cesse lorsqu'il s'agit de récupérer les talents partis chez d'autres clubs.

« Je me mets à la place des supporters de Côme ; chaque année, en novembre et en mars, je ne sais pas si c'est à cause des spéculations médiatiques ou pour d'autres raisons, des articles affirment que le Real Madrid fait revenir tous ses joueurs à la maison. Cette année, on parle de Jacobo Ramón, et au cours des deux prochaines saisons, on parlera de Nico Paz », a déclaré le directeur sportif de Côme.

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Il a ajouté, en précisant la nature de l'accord avec le club madrilène : « La vérité, c'est que nous avons réalisé une excellente opération l'été dernier : Nico Paz est un joueur de Côme à 100 %. Mais le Real Madrid conserve un droit de rachat jusqu'à une date déterminée et dans le cadre du mercato, ce qui est tout à fait normal dans ce type de contrats. »

Lodi a insisté sur le fait qu'un retour du joueur au Real Madrid, s'il devait se produire, n'enlèverait rien à la réussite de l'expérience de Côme avec lui. Il constituerait au contraire une récompense pour le travail accompli par le club pour le faire progresser.

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« Même si cela arrivait, ce serait une vente qui récompenserait notre travail et rapporterait beaucoup au club. Nous saurons gérer la situation au cours de la saison, comme nous l'avons toujours fait, grâce à l'excellente relation qui nous unit à Madrid. Pour l'instant, nous devons profiter du joueur, car il s'agit véritablement d'un talent incroyable », a-t-il expliqué.

Le Real Madrid n'est pas le seul à s'intéresser à Nico Paz : Chelsea, Manchester United et Arsenal suivent également sa progression, ce qui laisse présager une rude concurrence pour s'attacher ses services. Mais l'option de rachat détenue par le club madrilène lui confère un net avantage et place l'avenir du joyau argentin entre les mains de Florentino Pérez, qui pourrait trouver l'été prochain l'occasion de récupérer l'un des plus grands talents à avoir quitté le Santiago-Bernabéu.