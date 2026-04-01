Le Real Madrid hésite concernant Haaland… et préfère recruter l'attaquant de Liverpool

Le Real Madrid poursuit ses efforts pour définir les contours de son futur projet offensif, et selon certaines informations, le club chercherait à recruter un attaquant de haut niveau capable de mener l'attaque pendant les années à venir.

Selon ESPN, le Real Madrid pourrait se lancer à fond dans la course pour recruter une nouvelle star de l'attaque à l'été 2027.

Elle indique que l'attaquant de Liverpool, Hugo Ekitike, apparaît comme une option intéressante pour le club madrilène.

Elle ajoute que le joueur de 23 ans s'est fortement fait remarquer par les Merengues après une première saison remarquable à Merseyside, au cours de laquelle il a inscrit 17 buts en 42 matchs.

« De ce fait, les responsables du club blanc suivent sa situation de près », a-t-elle poursuivi.

Elle a précisé que les dirigeants du Real surveillent également l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, mais qu'ils hésitent en raison du montant du transfert, qui pourrait atteindre 200 millions d'euros.

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