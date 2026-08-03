L'absence de signature de l'Ivoirien Yan Diomandé, joueur de Leipzig, sur les documents de son transfert au Real Madrid a provoqué une grande agitation en Espagne.

C'est une histoire qui dure depuis longtemps et qui, naturellement, a commencé à inquiéter beaucoup de monde à Madrid. Malgré l'association du nom de Yan Diomandé au Real Madrid, qui a devancé le Paris Saint-Germain dans ce dossier de transfert, il reste toujours en dehors de l'équipe de José Mourinho.

Il convient de souligner que, ces derniers jours, plusieurs nouvelles informations concernant le joueur sont apparues, et plus précisément concernant ses agents.

Un différend a éclaté entre son ancien agent, Max Alain Gradel, et la société « Roc Nation » qui gère actuellement ses affaires. Le journaliste Romano Molina a révélé cette affaire récemment, et la presse espagnole s'en fait également l'écho ce lundi.

Comme l'a indiqué le journal « AS », la plainte déposée par l'ancien international ivoirien est la raison pour laquelle son transfert au Real Madrid n'a pas été finalisé, car l'opération ne peut être conclue légalement tant que la plainte est toujours à l'examen.

Ce sont des problèmes cachés dont la direction du Real Madrid ne semblait pas avoir connaissance.

Il est évident qu'un sentiment d'inquiétude est bien présent à Madrid. Les médias espagnols ont indiqué que « les règlements de la FIFA pourraient avoir une incidence sur l'enregistrement de l'ailier ».

Le journal « AS » a ajouté que « le Real Madrid, qui négocie avec la société Roc Nation, attend une solution rapide à ce litige entre agents. Diomandé doit lui aussi patienter ».

Le journal a précisé que la FIFA peut encore accorder au joueur une autorisation provisoire lui permettant de rejoindre le Real Madrid.

Le journal « Mundo Deportivo » a titré : « Un problème imprévu », tandis que la radio « Onda Cero », par la voix de son journaliste Alberto Pereiro, a présenté un point de vue plus rassurant, expliquant que la FIFA, en principe, ne peut pas faire grand-chose, ni dans un sens ni dans l'autre.

Mais il est certain que ce contretemps inattendu inquiète beaucoup de monde en Espagne, l'affaire ayant fait la une de nombreux médias et ayant été débattue dans les émissions de radio sportives du soir.

L'opinion dominante reste que le transfert du joueur de Leipzig au Real Madrid sera confirmé, mais nombreux sont ceux qui ont été surpris par cette nouvelle.

De son côté, la société Roc Nation a publié un communiqué sur Instagram dans lequel elle a déclaré : « Nous ne pouvons pas garder le silence lorsque des médias non professionnels et mal informés diffusent de fausses informations préjudiciables dans le seul but d'attirer l'attention, en particulier lorsqu'ils s'en prennent personnellement à nos clients sans aucun fondement. Les médias et les journalistes doivent rendre des comptes ».