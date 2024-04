Le PSG doit encore attendre longtemps pour sa Ligue des champions, la folle prédiction d’une IA

Le Paris Saint-Germain devrait encore patienter pour espérer remporter sa première Ligue des champions, selon l’IA.

Peine perdue pour le Paris Saint-Germain cette saison ? En tout cas c’est ce que vient de révéler une intelligence artificielle (IA) sur les réseaux sociaux. Selon les résultats commentés sur les réseaux sociaux, le club de la capitale française devrait encore attendre près d’une dizaine d’années pour espérer soulever ce trophée qui manque tant à son palmarès.

Le PSG sacré en 2033 ?

Ce mercredi, le club francilien accueille le FC Barcelone à l’occasion de la manche aller des quarts de finale de Ligue des champions. Alors que le Paris Saint-Germain espère atteindre la finale de la prestigieuse compétition des clubs européens cette saison, le club champion de France en titre pourrait ne pas remporter le trophée cette année même s’il arrivait à se débarrasser du Barça.

Une prédiction faite par une intelligence artificielle a prédit les futurs vainqueurs de la Ligue des champions jusqu'en 2103. Mais le Paris Saint-Germain devrait attendre encore 9 bonnes années. Selon la prédiction, le PSG est pressenti pour être titré en 2033. Après son premier titre, le club francilien attendra 2070 pour son deuxième sacre, avant 2072 et 2093 pour ses troisième et quatrième titres.

L’OM oublié, l’OL servi

Seul club français vainqueur d’une Ligue des champions, l’Olympique de Marseille ne devrait plus jubiler après une finale de la compétition jusqu’à après 2103. Si les vainqueurs des deux dernières années ont été prédits (Real Madrid en 2022 et Manchester City en 2023), l’IA prédit le FC Barcelone comme le vainqueur de cette saison 2023-2024. Ce qui voudrait dire que le Barça éliminerait le PSG en quarts de finale cette saison.

Contrairement à l’Olympique de Marseille, qui ne devrait plus remporter un trophée de Ligue des champions d’ici 2103, l’Olympique Lyonnais aurait la chance de goûter à son premier sacre. A en croire la prédiction de cette intelligence artificielle, le club rhodanien aurait droit à son tout premier sacre en 2071.

Plus titré en Ligue des champions, le Real Madrid devra encore attendre jusqu’en 2031 et 2032 pour remporter d’autres trophées, selon l’IA. Quant au tenant du titre, Manchester City ferait le doublé en 2028 et 2029. En Angleterre, les fans ont été nombreux à se moquer d'Arsenal, qui ne figure tout simplement nulle part.