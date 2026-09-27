Gilberto Mora, joueur de l'équipe nationale du Mexique, a adressé un nouveau message au Real Madrid et au Barça, après avoir inscrit un superbe but face à la Colombie, mettant davantage en lumière un talent qui suscite l'intérêt de plusieurs des plus grands clubs européens, selon le journal « AS » espagnol.

Le premier but international de Gilberto Mora est venu illustrer ses qualités techniques : il a démarré dans la surface de réparation, éliminé plusieurs défenseurs sur un dribble, avant de loger le ballon au premier poteau, lors du match amical qui a opposé le Mexique et la Colombie et qui s'est soldé par un nul (1-1), au stade Azteca.

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Gilberto Mora n'a que 17 ans, mais il est déjà parvenu à attirer fortement les regards, avec des pronostics qui font de lui l'une des plus grandes stars du football dans les années à venir. Il suscite un grand intérêt au Mexique, en particulier après avoir brillé lors de la Coupe du monde 2026.

Marc Crosas, ancien joueur du Barça et consultant en vue à la télévision mexicaine, a dit de lui : « Comment ne pas s'enthousiasmer ? Gilberto Mora possède tout ce qu'il faut pour devenir le plus grand joueur de notre histoire. Oui, de notre histoire. »

Bien que Mora ait récemment prolongé son contrat avec le club mexicain de Tijuana, cette démarche est perçue comme faisant partie d'un plan qui ouvre la voie à un transfert du joueur vers l'Europe à l'avenir.

Le Real Madrid et le Barça figurent parmi les clubs qui suivent de près l'international mexicain, tandis que leurs bonnes relations avec l'agente du joueur, Rafaela Pimenta, pourraient contribuer à faciliter d'éventuelles négociations futures.

Les deux clubs considèrent en outre le marché mexicain comme un vaste marché commercial, ce qui accroît l'attrait d'un recrutement d'un talent en vue venu du Mexique, selon « AS ».

Face à la Colombie, Gilberto Mora est devenu le plus jeune buteur international de l'histoire de l'équipe nationale du Mexique, à 17 ans et 347 jours. Durant la trêve internationale actuelle, l'entraîneur Rafa Márquez lui a confié le maillot numéro 10, faisant également de lui le plus jeune joueur à porter ce numéro avec la sélection mexicaine.



