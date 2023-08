La presse catalane a enfin identifié le joueur du PSG, qui a traité le FC Barcelone d’"équipe de merde" lors du chambrage de Dembélé.

La presse catalane a enfin identifié le joueur du PSG, qui a traité le FC Barcelone d’"équipe de merde" lors du chambrage de Dembélé.

Nouveau joueur du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a été chambré par ses coéquipiers lors d’une séance d’entraînement.

Barça, une "équipe de merde"

Une vidéo banale d’une séance d’entraînement du Paris Saint-Germain diffusée sur la chaîne du club fait grand bruit en Espagne ces derniers jours. Dans une partie de ladite vidéo, plusieurs joueurs du club de la capitale française ont chambré Ousmane Dembélé, qui a rejoint les rangs des champions de France cet été en provenance du FC Barcelone. Même si la scène semblait floue montrant des joueurs en train de courir, on pouvait entendre dans le fond sonore, une conversation entre d’autres membres de l’effectif.

En effet, on reconnaît la voix de Kylian Mbappé, qui s’adressait à Ousmane Dembélé : "Tu viens du Barça, tu ne vas pas chanter frère". Un autre coéquipier intervient et qualifie le Barça d’"équipe de merde". Une insulte relevée par les réseaux sociaux et aussitôt reprise par les médias catalans. Ces derniers ont lancé la chasse à son auteur et pensent avoir identifié Lucas Hernandez comme le responsable de ces propos dénigrant le champion d’Espagne en titre.

La discussion selon les informations de la presse catalane :

Mbappé à Dembélé : "Tu viens du Barça frère, tu ne vas pas chanter"

Hernandez : "Comment une équipe de merde peut t'apprendre à chanter ?"

Mbappé : "Mais oui"

Lancé à l’Atlético Madrid, Lucas Hernandez a quitté l’Espagne en 2019 pour l’Allemagne où il a évolué chez le Bayern Munich avant de signer au Paris Saint-Germain cet été. Mais l’international défenseur central français (33 sélections) est loin d’oublier la rivalité contre le FC Barcelone.