Le contrat touche à sa fin : un géant européen repart à la poursuite de Brahim Díaz

Un rapport de presse a révélé, ce jeudi, le souhait d'un géant européen de recruter le Marocain Brahim Diaz, la star du Real Madrid.

Diaz souffre d'un manque de temps de jeu avec le Real Madrid sous la houlette de José Mourinho, puisqu'il n'a disputé que 178 minutes réparties sur seulement 4 rencontres cette saison.

Diaz a reçu plusieurs offres l'été dernier pour quitter le Real Madrid, mais il est finalement resté au club merengue.

La Juventus a bel et bien tenté, l'été dernier, de recruter le joueur marocain, allant même jusqu'à chercher à organiser une rencontre avec le Real Madrid par l'intermédiaire de son agent, mais Diaz a refusé l'offre.

Le contrat de Brahim avec le Real Madrid court jusqu'en juin 2027, et il existait déjà, depuis des mois, un accord verbal pour le prolonger jusqu'en 2030, mais la démarche n'a pas encore été officialisée à ce jour.

Le journal « Tuttosport » a affirmé que la Juventus n'a pas renoncé, ayant inscrit Diaz parmi les objectifs futurs du club italien.

Le journal a insisté sur le fait que Diaz demeure la cible principale de la Juventus, qui tentera de nouveau d'arracher la star marocaine, surtout s'il ne prolonge pas son contrat avec le Real Madrid.