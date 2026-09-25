Le comportement de Mbappé provoque la colère du Real Madrid

Il semble que la campagne de Kylian Mbappé pour remporter le Ballon d'Or commence à ouvrir un nouveau front au sein du Real Madrid, l'intense activité médiatique de la star française ayant suscité un certain mécontentement dans les couloirs du club, sur fond d'informations faisant état de réserves manifestes quant à la manière dont le joueur mène sa campagne personnelle pour décrocher le trophée.

Selon le site français « Foot Mercato », Mbappé a suspendu temporairement sa tournée médiatique, après avoir accordé ces derniers jours une large série d'entretiens à des médias français et internationaux, dans le cadre de ses efforts pour renforcer ses chances dans la course au Ballon d'Or 2026. Il devrait de nouveau s'exprimer à l'issue du match entre la France et la Turquie.

Le capitaine de l'équipe de France est devenu ces derniers jours l'un des noms les plus présents dans les médias internationaux, après être apparu sur plusieurs plateformes et médias, dont « L'Équipe », « AS », « Radio France Internationale » et « CNN ».

Malgré l'absence de titres majeurs avec le Real Madrid, Mbappé continue de défendre ses chances de remporter le Ballon d'Or, en s'appuyant sur ses statistiques offensives remarquables et sur son statut de l'un des meilleurs buteurs de la Liga, de la Ligue des champions et de la Coupe du monde.

En revanche, ses détracteurs estiment que le joueur n'a pas été suffisamment décisif dans certains grands rendez-vous, tandis que d'anciennes stars, comme Thierry Henry et Roberto Carlos, le considèrent comme un sérieux prétendant au trophée.









Le Real Madrid garde le silence

Alors que des clubs comme le Barça, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ont affiché leur soutien à leurs candidats, le Real Madrid n'a jusqu'à présent pas fait connaître de position claire quant aux chances de Mbappé de remporter le trophée.

Le club avait boycotté la cérémonie du Ballon d'Or depuis 2024, à la suite de la défaite de Vinicius Junior au profit de Rodri, avant que ne se manifestent récemment certains signes d'un possible retour du Real Madrid à la cérémonie, après que le club a publié des messages et des photos de soutien à ses joueurs nommés dans les différentes catégories.

Mais le journal catalan « Sport » a indiqué que la direction du Real Madrid ne semble pas totalement convaincue des chances de Mbappé, précisant que le club a un temps étudié l'idée de se rendre à Londres, avant d'y renoncer.









Un mécontentement face à la méthode de Mbappé

Plus surprenant encore, le rapport a fait état d'un certain agacement au sein du Real Madrid quant à la manière dont Mbappé mène sa campagne pour le Ballon d'Or, qualifiée dans les couloirs du club d'exagérée.

« Sport » a rapporté les propos d'une source au sein du Real Madrid : « Il mendie des voix pour le Ballon d'Or. » Ce récit reste attribué au journal « Sport » en particulier, en l'absence de commentaire officiel du Real Madrid ou de Mbappé à ce sujet.

Ainsi, Mbappé semble mener la course au Ballon d'Or sur plusieurs fronts : tandis qu'il cherche à renforcer ses statistiques et sa présence médiatique, il se retrouve confronté à des critiques concernant le style de sa campagne, alors même que son club préfère garder le silence et ne pas s'engager publiquement dans la course.