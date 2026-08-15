Comme le rapporte Matteo Moretto, le Borussia Dortmund occupe désormais la pole position dans le dossier du latéral droit. Il y a seulement quelques jours, le journaliste espagnol spécialisé dans les transferts avait déjà évoqué dans une émission de Radio Marca un intérêt de principe des Schwarzgelben pour le joueur de 20 ans.

Fort serait certes courtisé notamment en Premier League, mais le BVB serait actuellement le favori pour obtenir son accord. De premiers échanges auraient déjà eu lieu. À Dortmund, le jeune Espagnol pourrait succéder à Yan Couto, qui a récemment rejoint Como 1907 sous forme de prêt. L’équipe surprise italienne s’est en outre assurée une option d’achat de 20 millions d’euros pour le Brésilien.

En conséquence, l’entraîneur Niko Kovac ne dispose actuellement que de Julian Ryerson comme latéral droit de formation. Waldemar Anton, Filippo Mane ou encore le latéral gauche Daniel Svensson ne constituent en revanche que des solutions de secours pour le poste de piston droit, si le coach du BVB persiste comme prévu dans son système à trois, voire à cinq défenseurs.

BVB : combien coûterait le transfert d’Hector Fort ?

Le montant du transfert de Fort serait vraisemblablement de 20 millions d’euros. Selon le rapport, un accord à hauteur de dix millions d’euros serait également possible, mais il serait alors assorti d’un pourcentage de 50 % sur une future revente en faveur des Blaugrana. Un prêt avec option d’achat ne serait pas non plus à exclure.

Un transfert définitif ne semble toutefois pas improbable malgré les exigences des Catalans, au vu des derniers développements. En raison du transfert avorté de Said El Mala, le BVB pourrait utiliser les 50 millions d’euros initialement prévus à cet effet pour renforcer la profondeur de son effectif. La première alternative au joueur offensif du 1. FC Cologne serait actuellement Giannis Konstantelias du PAOK Salonique, qui serait disponible pour environ 25 millions d’euros. Le club disposerait donc encore d’une marge financière suffisante pour sortir le grand jeu dans le dossier Fort.

Cependant, Fort reste encore un nom relativement peu connu dans le très haut niveau européen. Après n’avoir eu droit qu’à de brèves apparitions à Barcelone, il a passé la saison écoulée en prêt à Elche CF. Malgré une concurrence nettement moins relevée, il n’y a pas non plus connu le grand décollage espéré. Au final, il a disputé un peu plus de 600 minutes réparties sur 17 apparitions. Lors de celles-ci, Fort a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives.

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