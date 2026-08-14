Le pour concernant le transfert avorté de Said El Mala au BVB

Par Jochen Tittmar

En se retirant du poker autour du transfert de Said El Mala après des semaines de négociations laborieuses et plusieurs offres refusées, le Borussia Dortmund envoie un signal clair. D’un point de vue sportif comme financier, cette fin du poker délibérément choisie était logique.

Personne ne conteste le talent d’El Mala. Avec 13 buts et cinq passes décisives, le jeune joueur a réalisé une solide première saison avec le 1. FC Cologne. Malgré cela, les faits restent clairs : il ne s’agit que d’une seule saison réussie dans le football professionnel. Sans participation à une compétition européenne, sans matchs réguliers tous les trois jours.

Le BVB n’avait encore jamais payé beaucoup plus de 30 millions d’euros pour une recrue dans toute son histoire. Dépenser désormais bien plus de 50 millions, bonus compris, pour un joueur de 19 ans sans expérience internationale aurait tout simplement été irresponsable. Indépendamment même de l’énorme pression qu’une telle somme aurait soudainement fait peser sur le joueur.

Par le passé, le BVB a parfois été critiqué pour s’être laissé entraîner dans des négociations interminables. L’attitude conséquente de la direction est donc aussi un pas dans la bonne direction. En définissant clairement sa limite de tolérance et en s’y tenant cette fois, le Borussia envoie un message fort au marché des transferts : Dortmund ne se laisse pas faire chanter. Cette fermeté renforce idéalement sa propre position de négociation pour les futures fenêtres de transfert.

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Le BVB peut désormais régler plusieurs chantiers de son effectif

Une indemnité de transfert record de ce niveau aurait en outre fortement entamé le budget restant. Certes, il existe désormais une pression temporelle, et le plan ou les plans B devraient être bouclés au plus vite. Néanmoins, le club dispose maintenant d’une plus grande marge de manœuvre et peut répartir l’argent économisé sur plusieurs postes. Après tout, l’effectif a encore besoin de profondeur et de qualité à plusieurs positions.

Car se contenter d’un ailier rapide et fort en un-contre-un pour remplacer El Mala serait loin de suffire : Dortmund a surtout encore un besoin urgent d’un numéro 6 stratégique, capable d’organiser le jeu et fort dans les duels, ainsi que d’un arrière droit après le départ de Yan Couto.

Renoncer à El Mala peut faire mal à certains supporters du BVB à première vue, mais c’est aussi une victoire de la raison économique. Le BVB fait preuve de caractère, préserve son équilibre financier et freine au bon moment.

Le contre concernant le transfert avorté de Said El Mala au BVB

Par Tim Ursinus

Il est certes compréhensible qu’à un moment donné, le BVB en ait assez des exigences horribles du 1. FC Cologne. Mais le Borussia Dortmund laisse aussi échapper une énorme opportunité. L’occasion de recruter de manière aussi « bon marché » le futur international allemand ne se représentera probablement plus sous cette forme.

Le potentiel de Said El Mala est incontesté, et un chemin vers le très haut niveau semble possible pour lui. Qu’en restant à Cologne, sa valeur marchande diminue est plus que peu probable, sauf peut-être en cas de relégation du club rhénan.

Sous les ordres de l’entraîneur Rene Wagner, il aura aussi encore plus d’occasions de prouver ses qualités. El Mala bénéficie d’un statut énorme auprès du coach et devrait avoir une garantie de place de titulaire en tant que véritable facteur de différence. Cela se faisait déjà remarquer peu après la séparation avec Lukas Kwasniok.

Le BVB aurait donc aussi pu ajouter un ou deux millions supplémentaires, ce sur quoi les discussions ont finalement échoué. Les deux clubs ne devaient plus être si éloignés l’un de l’autre. D’autant que le Borussia était visiblement pleinement convaincu des qualités du joueur de 19 ans.

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Le BVB aurait sans doute pu revendre Said El Mala avec une plus-value

Dans le cas contraire, Lars Ricken et compagnie ne seraient pas restés aussi insistants et n’auraient pas participé à autant de tours de négociations. Quoi qu’il en soit, la perspective de franchir de nouvelles dimensions avec un transfert aussi marquant — et le recrutement de cet ailier très talentueux l’aurait incontestablement été — et d’envoyer un message à la concurrence directe disparaît.

En outre, il était tout à fait possible qu’El Mala devienne le prochain énorme coup financier de Dortmund. À l’heure actuelle, il ne semble pas utopique qu’en cas de revente, il aurait atteint des sphères comparables à celles d’Ousmane Dembele, Erling Haaland ou Jude Bellingham. Ce n’est pas un hasard si quelques clubs moyens de Premier League comme Brentford avaient déjà frappé à la porte. El Mala a déjà un marché en Angleterre.

Si El Mala reste en bonne santé, cela ne devrait pas changer. Après tout, son style de jeu attrayant et son sang-froid déjà très prononcé devant le but promettent suffisamment de spectacle pour ouvrir jusqu’à l’extrême les portefeuilles des propriétaires de clubs immensément riches. Le BVB ne saura sans doute jamais tout ce qui aurait été possible.