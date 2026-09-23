Le BVB aurait jeté son dévolu sur un talent du milieu de terrain très convoité

Un nouveau nom serait ainsi apparu sur les radars du BVB. Comme le rapporte Tipsbladet, il s’agit du talent de 15 ans Ilyas Houira, du FC Copenhague.

Les Dortmundois seraient toutefois loin d’être le seul grand club européen à s’être penché sur le Marocain. L’Ajax Amsterdam ainsi que les clubs de Premier League Manchester United, Manchester City, Arsenal et Chelsea suivraient également le jeune joueur. En outre, le nom de Houira figurerait aussi sur les listes de plusieurs clubs français et espagnols, selon le média.

L’intérêt du BVB remonterait déjà à un certain temps. Selon le rapport, les Dortmundois observaient déjà Houira avant son transfert du centre de formation d’Aarhus GF au FC Copenhague en janvier.

Chez le recordman du Danemark, le milieu central évolue actuellement encore avec les U16. Son contrat à Copenhague court jusqu’en 2029.