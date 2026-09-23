Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Rot-Weiß Oberhausen v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Marko Brkic
Traduit par

Le BVB aurait jeté son dévolu sur un talent du milieu de terrain très convoité

Bundesliga
Mercato
Borussia Dortmund

Le mercato est actuellement fermé, mais en coulisses, les dirigeants du Borussia Dortmund continuent de rester à l’affût d’éventuels renforts pour l’avenir.

Un nouveau nom serait ainsi apparu sur les radars du BVB. Comme le rapporte Tipsbladet, il s’agit du talent de 15 ans Ilyas Houira, du FC Copenhague.

Les Dortmundois seraient toutefois loin d’être le seul grand club européen à s’être penché sur le Marocain. L’Ajax Amsterdam ainsi que les clubs de Premier League Manchester United, Manchester City, Arsenal et Chelsea suivraient également le jeune joueur. En outre, le nom de Houira figurerait aussi sur les listes de plusieurs clubs français et espagnols, selon le média.

L’intérêt du BVB remonterait déjà à un certain temps. Selon le rapport, les Dortmundois observaient déjà Houira avant son transfert du centre de formation d’Aarhus GF au FC Copenhague en janvier.

Chez le recordman du Danemark, le milieu central évolue actuellement encore avec les U16. Son contrat à Copenhague court jusqu’en 2029.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google