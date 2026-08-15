Le pour du transfert avorté de Said El Mala au BVB

Par Jochen Tittmar

En se retirant du poker des transferts autour de Said El Mala après des semaines de négociations laborieuses et plusieurs offres refusées, le Borussia Dortmund envoie un signal clair. D’un point de vue sportif et financier, cette fin du poker délibérément choisie était logique.

Personne ne conteste le talent d’El Mala. Avec 13 buts et cinq passes décisives, le jeune a signé une solide première saison au 1. FC Cologne. Il n’en reste pas moins que les faits sont clairs : il s’agit d’exactement une saison réussie dans le football professionnel. Sans participation à une compétition européenne, sans matches réguliers tous les trois jours.

Le BVB n’avait encore jamais payé bien plus de 30 millions d’euros dans son histoire pour un nouveau joueur. Dépenser désormais largement plus de 50 millions, bonus compris, pour un joueur de 19 ans sans expérience internationale aurait tout simplement été irresponsable. Indépendamment même de l’énorme pression qu’un tel montant aurait d’un coup fait peser sur le joueur.

Par le passé, le BVB a parfois été critiqué pour s’être laissé entraîner dans des négociations interminables. L’attitude cohérente de la direction est donc aussi un pas dans la bonne direction. En définissant clairement son seuil de tolérance et en s’y tenant désormais, le Borussia envoie un message fort au marché des transferts : Dortmund ne se laisse pas faire chanter. Cette fermeté renforce idéalement sa propre position dans les négociations lors des prochains mercatos.

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Le BVB peut désormais combler plusieurs chantiers de son effectif

Une indemnité de transfert record de cette ampleur aurait en outre fortement entamé le budget restant. Il y a bien sûr désormais une pression temporelle, et le plan B ou les plans B devraient être bouclés le plus vite possible. Mais le club dispose maintenant d’une plus grande marge de manœuvre et peut répartir l’argent économisé sur plusieurs postes. Après tout, l’effectif a encore besoin de profondeur et de qualité à plusieurs positions.

Car un ailier rapide et fort en un-contre-un pour remplacer El Mala ne suffira pas : Dortmund a surtout encore un besoin urgent d’un numéro 6 stratégique, capable de faire jouer l’équipe et solide dans les duels, ainsi que d’un arrière droit après le départ de Yan Couto.

Renoncer à El Mala peut faire mal à certains supporters du BVB au premier abord, mais c’est aussi une victoire du bon sens économique. Le BVB fait preuve de caractère, préserve son équilibre financier et freine au bon moment.

Le contre du transfert avorté de Said El Mala au BVB

Par Tim Ursinus

Il est certes compréhensible que le BVB en ait à un moment assez des exigences exorbitantes du 1. FC Cologne. Toutefois, le Borussia Dortmund laisse aussi passer une énorme opportunité. L’occasion ne se représentera sans doute plus sous cette forme de recruter à un prix aussi « abordable » l’international allemand en devenir.

Le potentiel de Said El Mala est incontesté, et une trajectoire vers le très haut niveau semble possible chez lui. Que sa valeur marchande baisse en cas de maintien à Cologne est plus qu’improbable, sauf peut-être en cas de relégation du club rhénan.

Il aura aussi encore plus d’occasions, sous les ordres de l’entraîneur Rene Wagner, de prouver ses qualités. El Mala jouit d’un énorme statut auprès du coach et devrait avoir une garantie de place de titulaire en tant que véritable facteur de différence. Cela se ressentait déjà peu après la séparation avec Lukas Kwasniok.

Le BVB aurait donc aussi pu ajouter encore un ou deux millions, ceux sur lesquels l’affaire a finalement achoppé. Les deux clubs ne devaient plus être très éloignés l’un de l’autre. D’autant que le Borussia était visiblement pleinement convaincu des qualités du joueur de 19 ans.

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Le BVB aurait sans doute pu revendre Said El Mala avec une plus-value

Sinon, Lars Ricken et consorts ne seraient pas restés aussi insistants et n’auraient pas enchaîné autant de tours de négociation. Il n’en demeure pas moins que la perspective disparaît de franchir un cap avec un transfert de cette portée — et cela aurait sans aucun doute été le cas avec la signature de cet ailier très talentueux — et d’envoyer un message à la concurrence directe.

En outre, il aurait très bien pu devenir le prochain jackpot du Borussia Dortmund. À l’heure actuelle, il ne semble pas utopique qu’en cas de revente, il aurait pu atteindre les sphères d’Ousmane Dembele, Erling Haaland ou Jude Bellingham. Ce n’est pas pour rien que quelques clubs de milieu de tableau de Premier League, comme Brentford, avaient déjà frappé à la porte. El Mala a déjà un marché en Angleterre.

Si El Mala reste en bonne santé, cela ne devrait pas changer. Après tout, son style de jeu séduisant et son sang-froid déjà très prononcé devant le but promettent assez de spectacle pour ouvrir jusqu’au maximum les portefeuilles des propriétaires de clubs immensément riches. Le BVB ne saura sans doute jamais désormais tout ce qui aurait été possible.