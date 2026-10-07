Le Bayern Munich relance son intérêt pour Dani Olmo, et le joueur du Barça prend sa décision

Un rapport de presse espagnol a révélé, ce mercredi, la position de Dani Olmo, la star du Barça, concernant l'intérêt du Bayern Munich pour le recruter lors de la prochaine période.

Le journal « Marca » a indiqué que Dani Olmo était un joueur important pour la sélection espagnole et pour le Barça, et qu'il était à son meilleur niveau, ce qui accroît sa valeur et le rend convoité par d'autres clubs.

Les rapports en provenance d'Allemagne confirment l'intérêt du Bayern Munich pour le recruter, un club qui avait déjà étudié la possibilité de le signer lorsqu'il évoluait à Leipzig.

Mais cet intérêt renouvelé ne s'est pas traduit par une offre officielle, du moins jusqu'à présent, ni au joueur ni au Barça.

Le journal a souligné que si le Bayern Munich présentait une offre officielle pour recruter Olmo, elle ne serait pas examinée, car le joueur n'a pas l'intention de quitter le club catalan, et le Barça n'a pas envisagé son départ.

Olmo, âgé de 28 ans, est un joueur de premier plan dans le monde du football depuis plusieurs saisons, devenant l'un des milieux de terrain les plus demandés et les plus prisés.

Certains sites spécialisés estiment sa valeur à environ 60 millions d'euros, un montant très proche de celui que le Barça a versé au club de Leipzig pour le recruter à l'été 2024.

Olmo a brillé en Bundesliga, comme il l'avait fait en championnat croate lorsqu'il jouait au Dinamo Zagreb, et comme il le fait actuellement au Camp Nou, où il a déjà disputé 96 matchs avec le Barça, inscrivant 20 buts et délivrant 20 passes décisives.

Le Bayern Munich connaît parfaitement la qualité d'Olmo, puisqu'il en a souffert face à lui en Bundesliga, et a même songé à le signer à l'époque. Il a également observé ses performances avec le Barça sous la direction de Hansi Flick et avec la sélection espagnole, avec laquelle il a disputé 59 matchs.

« Marca » a conclu en ces termes : « Dani Olmo est heureux au Barça, et l'idée de quitter le Camp Nou ne lui a pas traversé l'esprit. Il veut continuer à jouer régulièrement et à remporter des titres avec l'équipe de Hansi Flick. »